ארצות הברית סירבה פעם נוספת להנפיק אשרות כניסה ליו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, ולחברי משלחתו לקראת העצרת הכללית של האו"ם שתתכנס בשבוע הבא בניו יורק.

מחלקת המדינה האמריקנית אישרה הלילה (חמישי) דיווח בערוץ הסעודי "אל-חדת'", והסבירה כי הוחלט לסרב להעניק לחברי המשלחת הפלסטינית ויזות מכיוון שהם מוסיפים שלא לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי וושינגטון.

בהודעת מחלקת המדינה נכתב כי הרשות הפלסטינית ואש"ף פועלים לקידום צעדים נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי ובבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, מבקשים לקדם הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית, וממשיכים בתשלומים למחבלים ולבני משפחותיהם.

במקביל הבהירו בוושינגטון כי הפטור הקיים לאנשי הנציגות הפלסטינית הקבועה באו"ם יישאר בתוקף.

גם בשנה שעברה נמנעה וושינגטון מהענקת ויזה לאבו מאזן, שנאלץ בסופו של דבר לנאום בפני מליאת העצרת הכללית באמצעות שידור וידאו.

אבו מאזן ניסה להביא לביטול ההחלטה האמריקנית: בחודש שעבר דווח כי במהלך ביקור באנקרה פנה לנשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, בבקשה שיעלה את הנושא בשיחתו עם הנשיא דונלד טראמפ.

ארדואן, שכינה בעבר את טראמפ "חבר טוב", אכן שוחח עמו טלפונית בהמשך, אך ההודעה האמריקנית על הותרת מגבלות הוויזה בעינן מעידה כי הניסיון הטורקי לא נשא פרי.

נאומו של אבו מאזן בפני העצרת הכללית של האו"ם אמור להתקיים בבוקר ה-24 בספטמבר.