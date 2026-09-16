סקר חדשות 13 שפורסם הערב (רביעי) מעלה כי מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל עם 22 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות בנימין נתניהו יורד ל-18 מנדטים.

במקום השלישי נמצאת מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט, שיורדת מ-13 ל-12 מנדטים. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מקבלת 10 מנדטים.

ארבע רשימות מקבלות 8 מנדטים כל אחת: האיחוד בין הציונות הדתית לזהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן והרשימה המשותפת.

ש"ס ויהדות התורה מקבלות 7 מנדטים כל אחת. מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר מתחזקת ל-6 מנדטים, ורע"מ בראשות מנסור עבאס מקבלת אף היא 6.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות רשימתם של יועז הנדל וירון זליכה עם 3.1%, מפלגת "הציבור החרדי" עם 1.8% וכחול לבן בראשות בני גנץ, שמקבלת פחות מאחוז מהקולות.

למרות הירידה של הליכוד, השינוי המשמעותי נרשם דווקא במפת הגושים. גוש הקואליציה בראשות נתניהו עולה ל-54 מנדטים, בעוד גוש איזנקוט עומד על 52. המפלגות הערביות מקבלות יחד 14 מנדטים.