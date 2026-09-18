העצרת הכללית של האו"ם הצביעה הערב (חמישי) בעד מתן אפשרות ליו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, לנאום בפני העצרת בשבוע הבא באמצעות וידאו, לאחר שארצות הברית סירבה להעניק אשרות כניסה למשלחת הרשות הפלסטינית.

ההחלטה אושרה ברוב של 152 מדינות שתמכו בה, לעומת ארבע שנמנעו ושלוש שהתנגדו - ארצות הברית, ישראל ופרגוואי.

המהלך מגיע בעקבות החלטת וושינגטון להאריך את הסנקציות בתחום האשרות נגד חברי אש"ף ובכירים ברשות הפלסטינית, ובכך למנוע מאבו מאזן להשתתף בעצרת הכללית באופן אישי זו השנה השנייה ברציפות.

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, אמר בתגובה: "כל עוד אבו מאזן ממשיך במדיניות של תשלומים למחבלים ולמשפחותיהם, הוא לא יכול לצפות שהקהילה הבינלאומית תתעלם מכך. במקום להגיע לניו יורק, הוא ישלח סרטונים. האחריות לשינוי המדיניות הזאת נמצאת בידיו".

מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה אתמול בלילה כי הוחלט לסרב להעניק לחברי המשלחת הפלסטינית ויזות מכיוון שאינם עומדים בהתחייבויותיהם כלפי וושינגטון.

בהודעת מחלקת המדינה נכתב כי הרשות הפלסטינית ואש"ף פועלים לקידום צעדים נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי ובבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, מבקשים לקדם הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית, וממשיכים בתשלומים למחבלים ולבני משפחותיהם.

במקביל הבהירו בוושינגטון כי הפטור הקיים לאנשי הנציגות הפלסטינית הקבועה באו"ם יישאר בתוקף.

גם בשנה שעברה נמנעה וושינגטון מהענקת ויזה לאבו מאזן, שנאלץ בסופו של דבר לנאום בפני מליאת העצרת הכללית באמצעות שידור וידאו.