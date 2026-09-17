הרב סתיו: "איך נוכל לחיות כאן יחד?"

יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, קורא להימנע מהכפשת ציבורים שלמים, ומזהיר כי מערכת הבחירות אינה יכולה להצדיק התבטאויות שפוגעות בקבוצות בחברה הישראלית.

"לשון הרע על ציבור הרבה יותר חמור מלשון הרע על אדם פרטי", אמר הרב סתיו בפינתו "קריאה לסדר" בערוץ משב מבית צהר. "על האדם הפרטי אני יכול ללכת ולבקש ממנו סליחה. מציבור הרבה הרבה יותר קשה לבקש סליחה".

הרב סתיו התייחס בדבריו לשורה של אירועים אקטואליים: "השבוע נחשפנו לסרט 'נזק אגבי', שמכפיש את חיילי צה"ל וקובע שלא אכפת להם לשפוך דם של אנשים חפים מפשע, זו הכפשה של עם ישראל ושל חיילי צה"ל".

הוא הוסיף: "באותו אופן, אם אנחנו מאשימים מתנחלים או מתיישבים את כולם באלימות כלפי פלסטינים, זו הכפשה של ציבור".

על רקע דבריו של השר עמיחי אליהו השבוע אמר הרב: "אם אנחנו אומרים על אלה שהפגינו בקפלן 'אני לא רוצה אותם בצבא, כי אני לא יודע אם הם יסתערו', זו הכפשה של ציבור שממנו יצאו חלק מטובי לוחמינו. חלקם שילמו בחייהם על כך".

לקראת יום הכיפורים קשר הרב סתיו בין הצורך בפיוס לבין השיח הציבורי בתקופת הבחירות: "יום הכיפורים נמצא בפתח, והוא אינו מכפר על עבירות שבין אדם לחברו, עד שיפייס את חברו. אסור שמערכת הבחירות תשבש את דעתנו, דעתם של רבנים או פוליטיקאים, ותגרום להם להכפיש ציבורים שלמים".

"נכון שיש לנו בחירות, אבל יהיה יום גם אחריהן", סיכם הרב סתיו. "יש לנו משהו שיותר חשוב מהבחירות, וזה שנוכל לחיות כאן ביחד. כולנו נצטרך לתת דין וחשבון לפני בורא עולם ולפני עצמנו - איך נהגנו בימים האלה? איך נוכל להישאר לחיות כאן ביחד?".