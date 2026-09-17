מחלקת המדינה האמריקנית אישרה היום (חמישי) מכירה של 48 מטוסי F-35 לסעודיה במסגרת עסקת ענק בשווי 24.3 מיליארד דולר.

לפי הודעת מחלקת המדינה, העסקה כוללת גם מכירת 49 מנועים של חברת Pratt & Whitney's, לצד ציוד תקשורת, חלקי תחזוקה וציוד נוסף.

בהודעה שהועברה לקונגרס נטען כי מכירת המטוסים המתקדמים לסעודיה לא תשנה את המאזן הצבאי במזרח התיכון.

בהודעה נכתב כי "המכירה תשפר את היכולת של סעודיה להרתיע איומים באמצעות חיזוק ההגנה על העורף ושיפור שיתוף הפעולה עם כוחות אמריקניים, כוחות אחרים באזור ונאט"ו".

הוא צויין כי "המכירה המוצעת גם תגדיל את מצבת המטוסים המבצעיים של סעודיה ותשפר את יכולות ההגנה העצמית שלה בקרבות אוויר-אוויר ואוויר-קרקע".

עסקת הענק הוכרזה בנובמבר אשתקד על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יממה לפני שאירח את יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בבית הלבן.

ההכרזה עוררה אז דאגה בישראל, לנוכח החשש שמכירת מטוסי הקרב המתקדמים למדינות אחרות במזרח התיכון עלולה לפגוע בעליונות האווירית הישראלית.

בישראל קיוו גם כי קידום עסקה בהיקף כזה מול ריאד ייעשה במקביל להתקדמות לקראת הסכם נורמליזציה בין ישראל לסעודיה.