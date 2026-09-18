מעצרים וענישה בארצות הברית בעקבות איומים על רקע אנטישמי: תושב מדינת צפון קרוליינה, בראיין צ'ארלס, נעצר בחשד למשלוח מכתבי איום ברצח במהלך החודשים יוני ויולי ליעדים בוושינגטון ובפלורידה.

בין הנמענים היו אנדרטת השואה במיאמי ביץ' ובכירים בשדולת איפא"ק (AIPAC) ובוועד היהודי האמריקני (AJC). ה-FBI זיהה את צ'ארלס - אסיר משוחרר שהורשע בעבר בעבירות דומות - באמצעות כתובת שולח שצוינה על המעטפות וטביעת אצבע שנמצאה על אחד המכתבים.

במקרה נוסף במדינת מיין, נידון תדיאוס ווינד, תושב המדינה בן 52, ל-17 חודשי מאסר ולשלוש שנות שחרור בפיקוח, לאחר שהורשע בשלושה סעיפי אישום של הפצת איומים ברשתות החברתיות.

ווינד כיוון את איומי הרצח כלפי יהודים, סגנית הנשיא לשעבר קמלה האריס, אילון מאסק ושוטרים מקומיים. בחיפוש שערכו סוכני ה-FBI בביתו אותרו חרבות רבות. התובע הפדרלי במחוז מיין הדגיש בעקבות הגזר הדין כי הסתתרות מאחורי המקלדת לא תספק הגנה מפני השלכות של איומים ברשת.

על פי נתוני ה-FBI לשנת 2024, יהודים היוו את היעד ל-69% מכלל פשעי השנאה המדווחים על רקע דתי. באותה שנה נרשמו 1,938 תקריות אנטישמיות - הנתון הגבוה ביותר שנמדד מאז החל ה-FBI בתיעוד פשעי שנאה בשנת 1991.

