תקרית חמורה התרחשה לפני כשלושה שבועות בצפון רצועת עזה, כאשר חשוד עזתי הצליח לחצות את הקו הצהוב ולהגיע עד פתח מוצב צה"לי של אוגדה 99.

החשוד הגיע עד לכלי רק"ם של צה"ל וטיפס על סוללת המוצב. בשלב זה הוא זוהה בידי הלוחם שאבטח את הכניסה למוצב, שפתח בנוהל מעצר חשוד. בתום הנוהל נעצר החשוד והועבר לחקירה.

העזתי לא היה חמוש. בצה"ל טוענים כי "לא בוצעה חדירה למוצב צבאי", אולם בתיעוד שפורסם הערב נראה החשוד כשהוא מגיע עד סמוך לפתח המוצב.

האירוע לא דווח לציבור בזמן אמת על ידי צה"ל. דבר התקרית והתיעוד ממנה פורסמו רק הערב, כשלושה שבועות לאחר שהתרחשה.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "האירוע תוחקר והופקו ממנו לקחים. במקרה המדובר לא בוצעה חדירה למוצב צבאי. במהלך האירוע בוצע נוהל מעצר חשוד, בסופו החשוד נעצר והועבר לחקירה".