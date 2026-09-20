תיעוד הירי במעיין ללא קרדיט

מועצה אזורית שומרון מודיעה בצער רב ובכאב עמוק על הירצחו של נתנאל (נתי) שקרון הי"ד בן 49, תושב היישוב עלי זהב, בפיגוע הירי במעיין עין ריא סמוך לנווה צוף שבבנימין.

נתנאל הגיע הבוקר למעיין יחד עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים. הוא הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים: יואב, טליה, יעל, תמר, נעה ואורי. הגדול שבהם תלמיד כיתה י"א והקטן בן ארבע. הלוויה תתקיים במוצאי יום הכיפורים.

נתנאל עבד כאנליסט מערכות מידע בחברת "הכשרה חברה לביטוח". רעייתו ד"ר מירב שקרון היא מרצה באוניברסיטת אריאל. צוותי אגף השירותים החברתיים במועצה אזורית שומרון יחד עם צוות החירום הישובי מלווים את המשפחה ומעניקים לה סיוע בשעה קשה זו.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר מבית המשפחה: "אנחנו באירוע קשה מאוד יחד עם כל עם ישראל. כואבים, עוטפים ומחבקים. נתנאל היה איש חסד, אדם עניו ואוהב אדם, איש משפחה מסור וחלק ממשפחה שורשית וותיקה בעלי זהב. הוא נרצח לאחר שסיים לטבול עם בנו לקראת יום הכיפורים. הלב נשבר. נחבק את מירב ואת ששת הילדים ונעמוד לצדם. הברברים האלו לעולם לא ישברו אותנו.

"מכאן אני אומר קבל עם ועולם: לא תשברו לעולם את ההתיישבות בשומרון, לא תשברו את עם ישראל ואת מדינת ישראל. אנחנו נבנה את ארץ ישראל עוד יותר. אני מחזק ומחבק את חיילי צה"ל, לוחמי מג"ב, שוטרי משטרת ישראל, אנשי שב"כ וכל כוחות הביטחון במלחמתם בטרור.

"אני מצפה מממשלת ישראל ומהפיקוד הבכיר לעבור ממגננה להתקפה, לצאת למבצע בכל המרחב, לעבור בית בית, לאסוף נשק נשק ולהחזיר את המחסומים הביטחוניים. ערב יום הכיפורים אנחנו כואבים, אבל אנחנו לא נשברים. אלף מחבלים מתועבים כאלה לא ינצחו אותנו".

מהיישוב עלי זהב נמסר: "קהילת עלי זהב מרכינה ראש וכואבת את הירצחו של חברנו האהוב נתנאל שקרון הי"ד. נתנאל היה איש חסד, עניו, צנוע ואהוב, בעל מסור למירב ואב מסור לששת ילדיו. משפחת שקרון היא משפחה שורשית וותיקה ביישוב, חלק בלתי נפרד מקהילת עלי זהב. כולנו עוטפים את מירב והילדים ונעמוד לצדם בשעה הקשה הזאת ובכל שיידרש. יהי זכרו ברוך".

כוחות הביטחון פתחו במצוד אחר המחבל שביצע את הירי ולוחמי יחידת דובדבן לכדו אותו אחרי כשלוש שעות בבית חולים ברמאללה, לשם ברח כשהוא פצוע אחרי שחייל ירה לעברו. זמן קצר לאחר הפיגוע במעיין, בטרם נתפס המחבל, חיסלו כוחות גדוד 890 של חטיבת הצנחנים מחבל אחר שניסה לבצע פיגוע דריסה באזור היישוב גנים שבחטיבת מנשה. מחבל נוסף שהיה ברכב נעצר.

יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, דורש את החלת חוק עונש מוות למחבלים העבירה מפלגתו בקדנציה האחרונה. בהודעה שהוציא, מהכותל המערבי אמר: "זה המקרה הראשון שבו אפשר להוציא לפועל את חוק עונש מוות למחבלים". לדבריו, "במקרה הזה יש כאן עונש חובה, ולכן אנחנו דורשים להפעיל את העונש הזה וליישם את ההוצאה להורג של המחבל". השר בן גביר חתם והדגיש: "חוק זה חוק, זה החוק שהעברנו, זה החוק שמאפשר להוציא להורג את המחבל וזו ההזדמנות. עכשיו הוצאה להורג"