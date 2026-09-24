יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה חוזר בו מהאופן שבו ניתח את אירועי 7 באוקטובר במאמר שפרסם יממה לאחר מתקפת חמאס, ומודה כי בזמן הכתיבה לא הבין את ממדי הטבח.

לצד זאת הוא דוחה את ההחלטה לפסול את מועמדותו לכנסת ומבהיר כי אין בכוונתו לפרוש מהמרוץ. כשנשאל ישירות אם חמאס הוא ארגון טרור, נמנע מלהשתמש בהגדרה הזאת - אך גינה את מעשי שבעה באוקטובר כ"פשעים, טבח וזוועות".

בריאיון לכאן רשת ב' התייחס אבו שחאדה למאמר שפרסם ב-8 באוקטובר, שעות שבהן ממדי האסון עדיין הלכו והתבררו. "המאמר שלי אחרי 7.10 היה לא מוצלח, לא הבנתי את כל התמונה", אמר. לדבריו, הניסיון להעניק באותו שלב פרשנות לאירועים התברר בדיעבד כשגוי: "הכתיבה של המאמר כפרשנות שמנסה לנתח את מה שקרה הייתה לא נכונה בדיעבד. אם הייתי יודע את גודל הזוועות, לא הייתי כותב במילים האלה".

עם זאת, יו"ר בל"ד ביקש להדגיש כי המסר שבו חתם את המאמר היה, לדבריו, התנגדות לאלימות ולמאבק מזוין וקריאה למהלך מדיני. "הסיפא של המאמר הוא נגד אלימות ונגד מאבק מזוין. היא אומרת באופן ברור שצריך מיד לעבור להיבט המדיני", טען.

הדברים נאמרו על רקע החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו לכנסת. אבו שחאדה תקף את עצם המנגנון שבו נציגי מפלגות משתתפים בהכרעה על פסילת יריבים פוליטיים. "אני חושב שהקרקס הזה של ועדת הבחירות המרכזית צריך להיפסק", אמר. לדבריו, "ההרכב הזה שבו מפלגות פוליטיות יכולות לפסול מפלגה פוליטית שמתחרה בהן ויש לה תפיסת עולם שונה הוא דבר שצריך להיפסק".

למרות ההחלטה, אבו שחאדה הבהיר כי אין בכוונתו לפרוש. "זו החלטה שהיא לא נכונה", אמר, והוסיף כי אין לשפוט את עמדותיו על בסיס אותו מאמר בלבד. "בנוסף למאמר הלא מוצלח הזה, יש לי עשרות מאמרים, והאמונות שלי מוכרות".

אלא שהעימות החריף בריאיון הגיע כאשר נשאל אבו שחאדה שאלה ישירה: האם חמאס הוא ארגון טרור. יו"ר בל"ד סירב להשיב בניסוח שהוצע לו, וביקש להגדיר את עמדתו במילותיו שלו.

"אני נגד טרור ואני אף פעם לא קראתי לאלימות בחיים שלי", אמר. "אתה לא מדבר עם דובר חמאס, ואני אומר שמה שנעשה ב-7 באוקטובר אלה פשעים, טבח וזוועות שאני מתנגד אליהם. הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד למדיניות שלו ואני לא מקבל את הפעילות שלו".

כאשר המראיין התעקש וביקש ממנו לומר במפורש את המילים "ארגון טרור", השיחה הפכה לעימות על עצם השאלה. "את זה אתה עושה עם הילד שלך בכיתה א'", השיב אבו שחאדה. "'תגיד את המילים', את זה תגיד לילד שלך בכיתה א'. 'תחזור אחריי' זה כשאתה מדבר עם הילד שלך בגן ואתה מלמד אותו משהו. אתה לא פונה למנהיג פוליטי בדרך הזאת".