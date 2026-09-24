תפילה בכותל המערבי לרפואת נריה דב בן חנה לייטר

שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר נחת הבוקר (חמישי) בישראל והגיע לבית החולים שערי צדק, שם מאושפז בנו נריה לייטר שנפצע אתמול באורח קשה מאוד בפיגוע במחסום בכביש 443.

נריה עבר אמש ניתוח מוח מורכב שארך שעות. "מצבו מוסיף להיות קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. צוותים נרחבים, הכוללים צוותים כירורגיים וצוותי טיפול נמרץ ממשיכים לתת לנריה טיפול מציל חיים, תוך ליווי צמוד של עובדות ועובדים סוציאליים שמלווים ברגישות את משפחתו כל העת", אמרו אמש בבית החולים.

הבוקר סיפרה בגלי צה"ל אמו של נריה, חני: "אשתו התחילה לבכות ובאה להודיע לי. בהתחלה היא אמרה לי, 'חשבתי שזה מטען'".

לדבריה, "אי אפשר להתרגל. אנחנו עדיין בהלם, אשתו כל הזמן אומרת 'אני לא מאמינה שזה קורה לנו. אחרי שמשה נפל הוא כל כך רצה לאסוף את כולנו, ועזר לכולנו. החזיק לנו את היד. הוא היה מדהים. אנחנו דבקים בחיים".

על השאלה אם ילדיו יודעים על מצבו ענתה: "הגדול, בן ה-11 של נריה, האישה סיפרה להם אתמול. החברים היו איתם בלילה והיא נסעה כדי לספר להם".

משפחת לייטר עדכנה הבוקר כי במשפחה נולדה נכדה חדשה הלילה, מאחת הבנות. המשפחה מבקשת מהציבור להמשיך והתפלל לרפואתו של נריה דב בן חנה.