בפיגוע היום (רביעי) בסמוך לכביש 443 נפצע לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארה"ב ד"ר יחיאל לייטר ורעייתו חנה.

המשפחה מבקשת מהציבור להתפלל לרפואתו של נריה דב בן חנה.

בעקבות האסון שגריר ישראל בארצות הברית עושה דרכו מניו יורק בחזרה לארץ.

השגריר לייטר כתב בדרכו חזרה ארצה: "אני מודה לצה"ל ולצוות הרפואי בשערי צדק שנאבק עכשיו על חייו של נריה דב בן חנה ולתפילות של עם ישראל. אני מאמין בכוח התפילה ומאמין שכאשר עם ישראל מתאחד קורים ניסים. נריה זקוק לנס. נריה המשיך לשרת במילואים אחרי שאיבד את אחיו הבכור משה ידידה לייטר הי"ד והוא עשה מאות ימי מילואים בחזיתות שונות מאז השביעי לאוקטובר. הטרור הפלסטיני מכוון לעקור את עם ישראל מארצו. הם בוחרים במוות- אנחנו בוחרים בחיים".

אחיו של נריה, רס"ן (מיל') משה ידידיה לייטר, בן 39 מעין צורים מפקד פלגה ביחידת שלדג, נפל בקרב בצפון רצועת עזה לפני כשלוש שנים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם הודעה בה כתב: "אני מתפלל להחלמתו המהירה של נריה לייטר, לוחם צה"ל במילואים שנפצע קשה בפיגוע במחסום מכבים, בנו של שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר. יחיאל, אני מחזק אותך ואת משפחתך ומתפלל יחד עם כל עם ישראל לרפואת בנך".

השר איתמר בן גביר כתב: "מאחל רפואה שלמה מעומק ליבי ומתפלל לרפואת בנו של שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר שנפצע בפיגוע אחר-הצהריים. חיזוק גדול למשפחתו וחבריו בשעה זו. אנא התפללו כעת כולם לרפואת נריה דב בן חנה".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוסיף "יחד עם כל עם ישראל, אני מתפלל לרפואתו של גיבור ישראל, נריה דב בן חנה, הלוחם הגיבור שנפצע היום בפיגוע במחסום בל. אני שולח חיבוק גדול לאביו של נריה, שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל היקר, לאמו חנה, ולכל בני משפחת לייטר, ששילמו במלחמה הזאת מחיר דמים נורא. משפחת לייטר היקרה, עם ישראל איתכם ומאחוריכם. כולנו מתפללים לבשורות טובות בעזרת ה'".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "אנחנו מתפללים יחד עם כל תושבי השומרון לרפואתו של הפצוע ומחזקים את משפחתו בשעה הקשה הזו. המועצה תסייע למערך הנפגעים ולמשפחה יחד עם הקהילה נחבק ונסייע ככל יכולתנו. כל עם ישראל מאוחד בתפילה לרפואתו. מול הטרור הרצחני יש לפעול ביד קשה ולהחזיר את ההרתעה. אנחנו שולחים חיזוק לכוחות הביטחון שנמצאים בחזית ושומרים על אזרחי ישראל".

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בטקס ההתייחדות השנתי עם זכר חללי חיל השריון: "נריה לייטר הוא אחיו של רב סרן משה לייטר ז"ל, גיבור ישראל שנפל בתחילת מערכת חרבות ברזל בעזה. איש אשכולות מדהים ואיש מעשה מדהים. נשלח רפואה שלמה לנריה, לחזק את אשתו, את הוריו, חנה ויחיאל לייטר שגריר ישראל בארצות הברית. נריה נאבק על חייו בשעות אלה ממש ונתפלל לרפואתו של נריה דוב בן חנה, ואני בטוח שאנחנו כולנו במערכת חיינו ובמסכת חיינו כולנו מחזקים את המשפחה היקרה הזו".

ראש מועצת בנימין ישראל גנץ: אני שולח חיזוקים למשפחת לייטר, אנו עומדים לצדכם ומתפללים לרפוא

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ אמר "אני נמצא בבית החולים שערי צדק, שם הרופאים נלחמים על חייו של נריה דב בן חנה לייטר, שנפצע בפיגוע בכביש 443. נריה הוא בנם של חני ויחיאל לייטר, תושבי עלי שבבנימין. גם אחרי שאחיו משה נפל בקרב בעזה, הוא המשיך בשירות מילואים ארוך ומשמעותי. בשם תושבי בנימין, אני שולח חיזוקים למשפחת לייטר, אנחנו עומדים לצדכם ומתפללים לרפואתו של נריה.

שוחחתי הערב ארוכות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, רגע לפני צאתו לארצות הברית. אחרי שני פיגועים בבנימין בתוך ימים בודדים, אני קורא לממשלה לפעול עכשיו: להבהיר שלא תקום כאן מדינה פלסטינית, לחדש את השליטה בשטחים הפתוחים בבנימין, יהודה ושומרון ולפעול ביד קשה נגד המחבלים. יש לפנות את הכפרים שמהם יצאו מפגעים, לסרוק אותם ביסודיות ולוודא שאין בהם נשק. עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי", דברי גנץ.

נריה סופד לאחיו רס"ן במיל' משה ידידיה לייטר ז"ל

הכוחות שהיו בזירת הפיגוע חיסלו את המחבל, מחמוד מוחמד מחמוד סלימאן, בן 29 מכפר בית עור אל תחתא הסמוך.

במערכת הביטחון מעריכים שהפיגוע תוכנן מראש, וכי המחבל, שפעל לבדו, הכיר היטב את האזור, שנמצא סמוך לביתו. את הפיגוע ביצע באמצעות רכב שעליו לוחית זיהוי ישראלית צהובה, שאפשרה לו לנוע בחופשיות, מבלי לעורר חשד. מתברר שמדובר בלוחית שנלקחה מרכב ישראלי, שהורד מהכביש לפני ארבעה חודשים.

גורמי ביטחון אומרים שהמחבל לא מוכר על רקע ביטחוני, לא ביקש היתר עבודה, ולא היה אמור להיות בתוך תחומי הקו הירוק. כוחות של צה"ל ושב"כ נכנסו לכפר של המחבל כדי לתחקר את בני משפחתו במסגרת חקירת הפיגוע.

בערב יום כיפור, נרצח נתנאל שקרון, תושב השומרון, בפיגוע ירי במעיין סמוך ליישוב נווה צוף בבנימין. שקרון הותיר אחריו רעיה ושישה ילדים. הוא הגיע עם בנו הבכור לטבול במעיין, שם נורה למוות על ידי מחבל. תחילה הוא פונה באורח אנוש לבית החולים, אך שם נאלצו לקבוע את מותו. המחבל, תושב הכפר הפלסטיני בידו, נלכד לאחר מצוד על ידי כוח דובדבן.