יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע כי הדיון בבקשת עוצמה יהודית לפסילת מועמדותו של יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה לא יידחה, לאחר שאבו שחאדה ביקש לדחותו בעקבות פציעתו ואשפוזו בבית החולים רמב"ם.

בהחלטתו קבע סולברג כי אבו שחאדה יוכל לקחת חלק בדיון מרחוק באמצעות היוועדות חזותית (זום), ובכך יתאפשר לקיים את הדיון במועדו.

בקשת הפסילה שהגישה עוצמה יהודית עוסקת, בין היתר, במאמר שפרסם אבו שחאדה ב־8 באוקטובר 2023 ובטענות המפלגה כי התבטאויותיו מקימות עילה לפסילת מועמדותו - טענות שאבו שחאדה דוחה.

מפלגת עוצמה יהודית הגיבה לבקשת הדחייה שהגיש אבו שחאדה: "השר בן גביר סבור שאבו שחאדה משקשק ולכן מבקש לדחות את הדיון. בכל מקרה, למען הסר ספק ולאור חשיבות הדיון, אם יש צורך - נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך, גם בבית החולים. אבו שחאדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים ולא סתם עושה משחקים", נמסר מטעם המפלגה.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, פרסמה את עמדתה לקראת הדיון בנושא אך לא הביעה עמדה חד משמעית באשר לנושא."קיימות לכאורה התבטאויות העשויות ללמד על תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. בשל כך על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה".

בעוצמה יהודית הגיבו לבהרב-מיארה ותמהו מדוע היא אינה מייצרת החלטה חד-משמעית. "אם אחרי כל החומרים שהבאנו כלפי יו"ר בל"ד, סמי אבו שחאדה, היועצת המשפטית לא מסוגלת לקרוא לילד בשמו ולהודיע בצורה הכי חד משמעית שצריך לפסול אותו מלרוץ לכנסת, הרי זה מלמד כמה צריך להדיח אותה וכמה היא לא כשרה לתפקיד הייעוץ המשפטי.

העתירה של עוצמה יהודית מפורטת, מנומקת, מציגה חומרים שלצערינו המדינה בעצמה הייתה צריכה לאסוף אותם. היועצת המשפטית לטרור מראה פעם אחר פעם כיצד הוא עומדת לצד המחבלים ותומכי הטרור - ולא לצד עם ישראל. מכל מקום, החומר שאספנו מלמד: אבו שחאדה ורע"מ חייבים להיות מחוץ לכנסת ישראל. לא נשקוט ולא נעצור עד שנוציא את תומכי הטרור מהכנסת".