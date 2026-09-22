מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט הודיע בצהריים (שלישי) כי היא תומכת בהדחת יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה מהתמודדות לכנסת ה-26. ההודעה נמסרה, על אף שלמפלגה, אין ייצוג בוועדת הבחירות המרכזית.

במפלגה הודיעו כי הם בוחרים להציב עמדה נחרצת וקראו ליישם את סעיף חוק יסוד: הכנסת האוסר על תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור.

האמירות שבגינן דורשת המפלגה את פסילתו של אבו שחאדה נכתבו ב-8 באוקטובר 2023, יממה בלבד לאחר טבח השבעה באוקטובר, בעת שכבר היה ידוע על מאות נרצחים ועשרות חטופים. באותו היום הגדיר אבו שחאדה את מתקפת חמאס כ"אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית" והוסיף כי "אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר".

"ההבהרה המאוחרת של אבו שחאדה אינה מוחקת את מה שכתב בזמן אמת. עכשיו, כשמועמדותו עומדת למבחן, הוא מצהיר שלא תמך בטבח. אבל המבחן אינו הניסוח שבחר ערב ההכרעה בעניינו, אלא הדברים שפרסם למחרת הטבח ומשמעותם", הדגישו במפלגה.

"החוק קובע גבול ברור: תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל היא עילה לפסילת מועמד. מבחינתנו, אבו שחאדה חצה אותו. לסעיף הזה חייבת להיות משמעות מעשית. זכותם של אזרחי ישראל הערבים לייצוג פוליטי מלא אך תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד המדינה אינה יכולה לקבל הכשר בדרך לכנסת", לשון הודעת מפלגת "ישר".

גם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פרסמה הודעה בה רמזה כי ייתכן ויש לאשר את בקשת הפסילה."בעניינו של המועמד סמי אבו שחאדה עולה לכאורה מן התשתית הראייתית - ובעיקר ממאמר שפרסם ביום 8.10.2023 - כי הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, בהתייחסותו הכתובה של אבו שחאדה לבקשת הפסילה 'אין כדי להניח את הדעת כי מאמרו לא שיקף הבעת תמיכה במאבק מזוין בישראל, בעיתוי שאין חמור ממנו'. לפיכך, על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה, במסגרת הדיון שתקיים, בהתאם לאמות המידה המשפטיות ובראי טיעוניו של אבו שחאדה בפני הוועדה".

אבו שחאדה ביקש לדחות את הדיון ביממה לאחר שאושפז בבית החולים, אך השופט נעם סולברג סירב לקבל את הבקשה.

הדיון עוסק בבקשה למנוע את התמודדותו בבחירות לכנסת, בין היתר על רקע מאמר שפרסם לאחר מתקפת 7 באוקטובר 2023 והתבטאויות שלו בעד המתקפה הרצחנית של חמאס.

מפלגת עוצמה יהודית המבקשת לפסול את יו"ר בל"ד הגיבה: "השר בן גביר סבור שאבו שחאדה משקשק ולכן מבקש לדחות את הדיון. בכל מקרה, למען הסר ספק ולאור חשיבות הדיון, אם יש צורך - נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך, גם בבית החולים. אבו שחאדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים ולא סתם עושה משחקים".