היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן מסרו את תגובתם לבקשה לפסילת מועמדותו של יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה לכנסת ה-26.

בתגובתם נכתב כי "בעניינו של אבו שחאדה עולה לכאורה מן התשתית הראייתית - ובעיקר ממאמר שפרסם ב-8 באוקטובר 2023 - כי הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

לפיכך, על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה, בהתאם לאמות המידה המשפטיות ובראי טיעוניו של אבו שחאדה בפני הוועדה".

השר בן גביר מגיב ליועמ"שית דוברות

במפלגת עוצמה יהודית הגיבו: "אם אחרי כל החומרים שהבאנו כלפי יו"ר בל"ד, סמי אבו שחאדה, היועצת המשפטית לא מסוגלת לקרוא לילד בשמו ולהודיע בצורה הכי חד משמעית שצריך לפסול אותו מלרוץ לכנסת, הרי זה מלמד כמה צריך להדיח אותה וכמה היא לא כשרה לתפקיד הייעוץ המשפטי.

העתירה של עוצמה יהודית מפורטת, מנומקת, מציגה חומרים שלצערינו המדינה בעצמה הייתה צריכה לאסוף אותם. היועצת המשפטית מראה פעם אחר פעם כיצד היא עומדת לצד המחבלים ותומכי הטרור - ולא לצד עם ישראל. מכל מקום, החומר שאספנו מלמד: אבו שחאדה ורע"מ חייבים להיות מחוץ לכנסת ישראל. לא נשקוט ולא נעצור עד שנוציא את תומכי הטרור מהכנסת", לשון תגובת המפלגה.

מוקדם יותר הודיעה מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט כי היא תומכת בפסילת מועמדותו של יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה לכנסת ה-26. "יום אחרי הטבח, כשכבר היה ידוע על מאות נרצחים וחטופים, אבו שחאדה הגדיר את מתקפת חמאס 'אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. את הדברים האלה אי אפשר למחוק בפוסט הבהרה כמעט שלוש שנים אחר כך".

במפלגה הבהירו כי היא אינה חלק מהגוף המצביע שכן היא לא מכהנת בכנסת, אך הסבירו כי עמדתה היא ש"התבטאויותיו לאחר טבח 7 באוקטובר חצו את הרף הקבוע בחוק יסוד: הכנסת, האוסר תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. הוא הוסיף ש'אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, וברמה הזאת, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר'. הדברים נכתבו בשעה שכבר דווח על מאות ישראלים שנרצחו ועל ישראלים שנחטפו לעזה".

"ההבהרה המאוחרת של אבו שחאדה אינה מוחקת את מה שכתב בזמן אמת. עכשיו, כשמועמדותו עומדת למבחן, הוא מצהיר שלא תמך בטבח. אבל המבחן אינו הניסוח שבחר ערב ההכרעה בעניינו, אלא הדברים שפרסם למחרת הטבח ומשמעותם. החוק קובע גבול ברור, מבחינתנו אבו שחאדה חצה אותו. לסעיף הזה חייבת להיות משמעות מעשית. זכותם של אזרחי ישראל הערבים לייצוג פוליטי מלא אך תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד המדינה אינה יכולה לקבל הכשר בדרך לכנסת".