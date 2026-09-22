אבל בחסידות גור באשדוד בעקבות פטירתה הפתאומית של שרה גיטל כץ, בת 40, שהלכה לעולמה הבוקר בביתה.

אמש התלוננה כץ על כאבים, והבוקר נפטרה בפתאומיות. היא הותירה אחריה את בעלה, יוחנן חיים כץ, וילדים קטנים.

היא הייתה בתו של הרב שאול דב וואלאך, מחשובי רבני חסידות גור ברובע ח' באשדוד. מכריה מספרים כי הייתה אשת חסד שהקדישה את חייה למשפחתה ולחינוך ילדיה.

האסון הנוכחי פוקד את המשפחה כשלוש שנים לאחר טרגדיה קשה נוספת. בנם של בני הזוג, זאב כץ ז"ל, שהיה בן שבע, נפל ממרפסת ביתם שבקומה הרביעית לאחר ששב מלימודיו בתלמוד תורה "לב שמחה".

הילד פונה אז לבית החולים אסותא בעיר ואושפז ביחידה לטיפול נמרץ, אך לאחר מספר ימים נפטר מפצעיו.

מסע הלווייתה של שרה גיטל יצא מבית העלמין באשדוד, בהשתתפות בני משפחתה, רבני העיר ותושבים שבאו ללוותה בדרכה האחרונה.