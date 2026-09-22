יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט עקץ היום (שלישי) את ערוץ 14, שעות לפני שידור פרק הבכורה בסדרת דוקו שהערוץ הודיע כי תעסוק בו ובדרכו לצמרת צה"ל ולפוליטיקה.

בפרסום לקראת השידור כתב הערוץ: "מהנער מעפולה שהגיע לצמרת צה"ל ועד לפוליטיקאי שמבקש להצטייר כ'מבוגר האחראי': סדרת הדוקו שבוחנת את ההחלטות, התפיסות והקונספציות שעיצבו את גדי איזנקוט ואת צה"ל".

איזנקוט בחר להתייחס דווקא לפרט הנוגע לעפולה, וטען כי כבר בפרסום המקדים נפלה טעות בנוגע לביוגרפיה שלו.

"עוד לא שידרתם דקה מה'תחקיר' והנה השקר הראשון: אוהב את עפולה, אבל - נולדתי בטבריה וגדלתי באילת", כתב איזנקוט בתגובה לפרסום.