סקרים חדשים של רשת CNN ורשת NBC מעלים תמונה עגולה לגבי מידת התמיכה של האמריקאים בנשיא טראמפ ובישראל.

על פי הסקרים, רוב גדול של אזרחי ארה"ב מתנגדים למלחמה באיראן, סבורים כי ארה"ב לא ניצחה במלחמה, וגם האהדה לישראל נמצאת בירידה מתמדת. חלק מהאמריקאים אף רואים בישראל "אויבת" של ארה"ב.

על פי סקר CNN רק 29 אחוזים תומכים במדיניות הנשיא טראמפ באופן כללי, בעוד 71 אחוזים מתנגדים לה. על המלחמה באיראן טענו 26 אחוזים כי הם תומכים בה, לעומת 73 אחוזים המתנגדים למלחמה.

על השאלה "האם מדיניות החוץ של טראמפ סייעה למעמדה של ארה"ב בעולם?" ענו רק 20 אחוזים בחיוב, בעוד 65 אחוזים טענו כי "היא הזיקה למעמדה של ארה"ב בעולם".

שאלה נוספת נגעה לישראל. "האם תגדיר את ישראל כבעלת ברית, ידידה אך לא בעלת ברית, לא ידידותית לארה"ב או אויבת של ארה"ב". 34 אחוזים הגדירו את ישראל כ"בעלת ברית", בעוד 27 אחוזים טענו כי היא "ידידותית לארה"ב אך לא בעלת ברית". 24 אחוזים הגדירו את ישראל "לא ידידותית" בעוד 15 אחוזים טענו כי "ישראל היא אויבת של ארה"ב.

מדובר בנתון הגבוה ביותר בסקרי רשת CNN מאז שנת 2000. העלייה נרשמה בעיקר מצביעי הדמוקרטים וכן 23 אחוזים מהצעירים מתחת לגיל 45 שרואים בישראל אויבת של ארה"ב.

בסקר של NBC התמונה מעט אופטימית יותר עבור טראמפ. 41 אחוזים תומכים במדיניות הנשיא, לעומת 56 אחוזים המתנגדים לה. לקראת בחירות האמצע תמכו 50 אחוזים במפלגה הדמוקרטית לעומת 45 אחוזים התומכים ברפובליקנים.

שאלה נוספת הייתה "האם תמיכה של מועמד מסוים במימון ואספקת נשק לישראל תגרום לך להצביע עבורו?". רק 25 אחוזים ענו "כן" לעומת 55 אחוזים שענו "לא". על השאלה "האם תמיכה של מועמד מסוים במלחמה באיראן תגרום לך להצביע עבורו??" ענו רק 24 אחוזים בחיוב, לעומת 57 אחוזים שהתנגדו לכך.