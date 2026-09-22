שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף הערב (שלישי) בחריפות את מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, בעקבות דבריו נגד מדיניות ישראל ביהודה ושומרון בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק.

"דברי ההסתה הפרועה של מזכ"ל האו"ם מהווים מתן רוח גבית לטרור", כתב סמוטריץ' ברשת X. "הוא מתיר את דמם של חצי מיליון יהודים אזרחי ישראל המתגוררים ביו"ש".

סמוטריץ' המשיך ותקף את גוטרש על רקע פעילות אונר"א: "מי שעומד בראש הארגון שמימן והעניק חסות לאונר"א - הזרוע הביצועית של ארגון הטרור חמאס בטבח השבעה באוקטובר, לא יכול להטיף לנו דבר".

בהמשך התייחס למדיניות שהוא מקדם ביהודה ושומרון והצהיר: "אני גאה לחולל מהפכת התיישבות ביהודה ושומרון שמחסלת הלכה למעשה את רעיון המדינה הפלסטינית ומבצרת את בטחון ישראל".

דבריו של סמוטריץ' הגיעו לאחר שגוטרש מתח בנאומו ביקורת חריפה על ישראל ועל המתרחש ברצועת עזה וביהודה ושומרון.

"אסור לנו לאבד מעקב אחר המצב ההרסני בשטח הפלסטיני הכבוש. חלפו כמעט שלוש שנים מאז מתקפות הטרור הנתעבות של חמאס ב-7 באוקטובר. מה שבא בעקבותיהן היה מתקפה על פלסטינים בעזה, בהיקף של הרג והרס שלא ראיתי בכל שנותיי כמזכ"ל", אמר גוטרש.

בהמשך התייחס מזכ"ל האו"ם ליהודה ושומרון ואמר: "בינתיים, אלימות, עקירה והתרחבות ההתנחלויות בגדה המערבית הכבושה הורסים את הדרך לשלום ומעלים את החשש לטיהור אתני. איננו יכולים לאפשר לפתרון שתי המדינות להיעלם מול עינינו".