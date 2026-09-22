ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום (שלישי) עם בני משפחתו של נתנאל שקרון הי"ד, שנרצח בפיגוע בבנימין לפני יום הכיפורים, ואמר כי ייתכן שרוצחו יהיה הראשון שעליו ייושם חוק עונש המוות למחבלים.

במהלך השיחה פנה נתניהו ליואב, בנו של נתנאל, שהיה בזירת הפיגוע וניצל: "אנחנו תפסנו את הרוצח וחוקקנו לאחרונה חוק עונש מוות. יש לנו מאבק גדול, ונמשיך להיאבק".

נתניהו הוסיף: "אנחנו נכנסים למחנות הפליטים, אבל לצערי זה לא הספיק לחסוך את החיים של אביך היקר. ייתכן שבמקרה של אביך היקר יהיה היישום הראשון של חוק עונש מוות למחבלים".

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו הביע בפני בני המשפחה תנחומים "מעומק הלב", בשמו ובשם רעייתו שרה, בעקבות רצח אבי המשפחה.

עוד נמסר כי ראש הממשלה תיאר את נתנאל כגיבור וכ"לוחם מילואים מסור", וכראש משפחה שהיה לדבריו דוגמה בנתינתו ובהקרבתו למען תקומת עם ישראל בארצו.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לדבריו של נתניהו ובירך על תמיכתו בהוצאתו להורג של רוצח נתנאל שקרון הי"ד במסגרת החוק: "מברך את ראש הממשלה בנימין נתניהו על תמיכתו בהוצאתו להורג של רוצח נתנאל שוקרון הי"ד, במסגרת חוק עונש מוות למחבלים שחוקקנו".

לדבריו, "הדרך לניצחון על הטרור עוברת בשינוי תפיסות הקונספציה וביצירת הרתעה חזקה. הגרדום הוא כלי חשוב במאבק הזה, כחלק משינוי תפיסה כולל".