נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר כי שליחיו סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר נפגשו בניו יורק עם חברים במשלחת האיראנית לעצרת האו"ם. לדבריו, צפויה להתקיים פגישה נוספת.

"המתווכים היו כאן. לא בדרג הגבוה ביותר, אבל גם זה משהו", אמר טראמפ לכתבים. "עלו הרבה רעיונות טובים, והרבה דברים מתקדמים מצוין".

"הייתה להם פגישה טובה מאוד, ונראה איך הדברים יתפתחו", הוסיף הנשיא. "בטוח שבאינטרס שלהם לסגור עסקה. אם נוכל להגיע לזה, אני חושב שזה עדיף".

ברשומה שפרסם בחשבון ה-X שלו, אישר וויטקוף כי התקיימו שיחות עם הנציגים האיראנים בשולי עצרת האו"ם, אך הדגיש כי מדובר בשיחות עקיפות בלבד.

"היום, בשולי העצרת הכללית של האו"ם, ניהלנו שיחות ארוכות עם המשלחת האיראנית באמצעות מתווכים שעברו בין שני הצדדים לאורך היום. הוסכם בהצלחה על סבב דיונים שאנו מקווים שיוכח כבונה ומבטיח. המתווכים ימשיכו בעבודתם", כתב וויטקוף.

גם רשות השידור האיראנית דיווחה על המפגש, וציינה כי שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, נכח בו. עוד דווח באיראן כי הפגישה התקיימה "ביוזמתו ובהתעקשותו של הצד האמריקני", וכי הבקשה נענתה בתמורה להצגת תנאיה של טהרן לפתיחה מחדש של מצר הורמוז.

לפי רשות השידור האיראנית, התנאים שהציבה המשלחת מאיראן היו הסרה מיידית של המצור הימי, שחרור מיידי של כל הנכסים האיראניים המוקפאים וסיום הלחימה בכל "חזיתות ההתנגדות".