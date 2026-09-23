נראה כמו אייפון - אבל זה אקדח: הנשק המוסווה שנחשף בפשיטת המשטרה

אקדח שהוסווה כמכשיר טלפון סלולרי ונראה כאייפון אותר בפשיטה משטרתית על מתחם מגורים בכפר ג'דיידה מכר. לצד האקדח איתרו הכוחות רימון הלם, מחסנית ותחמושת רבה.

את הפשיטה ביצעו בלשי תחנת גליל מערבי ממרחב אשר יחד עם לוחמי מג"ב חוף, במסגרת פעילות משטרתית נגד החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים.

במהלך החיפוש במבנה הבחינו השוטרים בחפץ שנראה במבט ראשון כמכשיר סלולרי. על פי המשטרה, התברר כי מדובר באקדח שהוסווה כטלפון.

במקום אותר גם רימון הלם, שטופל ונוטרל בזירה בידי חבלן משטרה, וכן מחסנית ותחמושת רבה בתפזורת.

במהלך הפעילות פירקו הכוחות ארבע מצלמות אבטחה שהותקנו במתחם. במשטרה טענו כי המצלמות הוצבו בניגוד לחוק וכוונו לעבר הרחוב לצורכי מעקב ולמטרות פליליות.

"משטרת ישראל תמשיך להכות במחוללי הפשיעה, לאתר ולתפוס אמצעי לחימה המסכנים חיים, ולפעול באפס סובלנות עד למיצוי מלוא חומרת הדין עם העבריינים", נמסר מהמשטרה.