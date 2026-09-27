תיעוד: נמלטו על קורקינט בתל אביב כשברשותם אקדח טעון

שני חשודים שרכבו יחד על קורקינט חשמלי בתל אביב נעצרו הלילה בתום מרדף משטרתי, לאחר שבכיסו של אחד מהם נמצא אקדח טעון בתחמושת.

האירוע החל במהלך פעילות של שוטרי תחנת תל אביב דרום במרחב איילון ולוחמי מג"ב מרכז. הכוחות הבחינו בשני הרוכבים מבצעים עבירות תנועה, אך כשהחשודים הבחינו בשוטרים הם החלו להימלט.

במהלך המנוסה חצו השניים צמתים באור אדום, נסעו נגד כיוון התנועה ורכבו באופן שסיכן אותם ואת יתר משתמשי הדרך.

המרדף הסתיים לאחר שלוחמי מג"ב ביצעו חסימה מבצעית והצליחו לעצור את השניים.

בחיפוש שנערך לאחר המעצר נמצא בכיס מכנסיו של אחד החשודים אקדח טעון בתחמושת. במשטרה טוענים כי הנשק היה מוכן לביצוע ירי וכי במעצר סוכל אירוע אלימות חמור.

החשודים, בני 19 ו-36, הועברו לחקירה בתחנת תל אביב דרום. במשטרה מתכוונים לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם.