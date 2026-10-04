המשטרה מנעה ביישוב הבדואי חורה אירוע שתוכנן לכבוד אסיר ביטחוני משוחרר, שיידה בעבר אבנים לעבר כלי רכב שנסעו בכביש 31.

לפי המשטרה, בתחנת העיירות התקבל מידע על הכוונה לקיים את המסיבה. בעקבות זאת נערכו במקום שוטרי התחנה, לוחמי המשמר הלאומי ויחידת סה"ר, במטרה למנוע את קיום האירוע ולשמור על הסדר הציבורי.

במשטרה ציינו כי לנוכחים ניתנה שהות להתפנות מהמקום, אך לאחר שההתקהלות נמשכה פעלו הכוחות לפיזורה, תוך שימוש באמצעים לפיזור הפרות סדר, עד לסיום האירוע.

במשטרה מסרו: "משטרת ישראל לא תאפשר קיום אירועים שיש בהם משום פגיעה בסדר הציבורי או יצירת מוקדי חיכוך וסיכון, ותפעל בנחישות, באפס סובלנות ובכל האמצעים העומדים לרשותה נגד כל ניסיון להפר את החוק ולפגוע בביטחון הציבור".