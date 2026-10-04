שלושה חשודים שנתפסו על פי החשד בעת גניבת סלילי נחושת בשווי כ-100 אלף יורו ממרלו"ג בעטרות, שוחררו מתחנת המשטרה יחד עם הטנדר שבו נתפסו ועם הסלילים החשודים כגנובים.

למחרת נעצרו החשודים מחדש - אך הסלילים כבר לא אותרו, כך דווח בערוץ 16.

על פי הדיווח, בסוף השבוע תפסו לוחמי מג"ב את שלושת החשודים בזמן שהעמיסו על טנדר סלילי נחושת המיועדים לפרויקט הרכבת הקלה, לאחר שפרצו למרלו"ג בעטרות.

הלוחמים העבירו את השלושה לתחנת שפט בירושלים יחד עם הטנדר והסלילים.

על פי הדיווח של לירן לוי, ראש תחום הפלילים בערוץ, בתחנה לא היה באותה עת חוקר תורן וכי קצין החקירות, שעודכן טלפונית, הורה לשחרר את החשודים. יחד איתם שוחררו גם הטנדר וסלילי הנחושת.

למחרת פעלה המשטרה בשטחי יהודה ושומרון ועצרה מחדש את שלושת החשודים. אלא שבשלב זה סלילי הנחושת, ששוויים מוערך בכ-100 אלף יורו, כבר לא נמצאו.

המשטרה אישרה את עיקר פרטי האירוע, אך חלקה על הטענה שלא היה חוקר תורן בתחנה. לדבריה, חוקר נכח במקום והחשודים אף נחקרו בטרם שוחררו.

עם זאת, בתגובה שנמסרה לא פורטה הסיבה שבגינה הוחלט לשחרר את החשודים, יחד עם הטנדר והסלילים החשודים כגנובים.