זליכה על מחירי פחיות קוקה קולה ערוץ 14

אמירה של פרופ' ירון זליכה על מחירה של פחית קוקה קולה עוררה תגובות ברשת והובילה למתקפה חריפה מצד חבר הכנסת לשעבר אביר קארה.

זליכה, יו"ר "המפלגה הכלכלית" המתמודד לכנסת ה-26 בריצה משותפת עם מפלגת המילואימניקים, התארח באולפן "הפטריוטים" בערוץ 14 והתעמת במהלך הראיון עם המגיש ינון מגל.

במהלך הדיון על יוקר המחיה נקב זליכה במחיר של 11 שקלים לפחית קוקה קולה. את המחיר שהציג קשר למבנה הבעלות במשק ולטענותיו בדבר קשרי הון ושלטון, תוך שהוא מתייחס גם לבעלות על ערוץ 12.

"אתה יודע למה היא עולה 11 שקלים?" שאל זליכה את מגל והשיב: "כי הם לא רצו לגבות 12 שקלים. אתה יודע למה לא 12 שקלים? כי מי הבעלים של קוקה-קולה? הוא גם הבעלים של ערוץ 12. ההון שלטון במדינה הזאת חוגג בכל מקום".

אביר קארה הגיב לדברים בפוסט שבו טען כי המחירים בפועל ברשתות השיווק נמוכים משמעותית מהסכום שבו נקב זליכה.

לדבריו, פחית קוקה קולה נמכרת ביוחננוף ב-3.96 שקלים, ברמי לוי ב-3.33 שקלים במסגרת מבצע ובמחסני השוק ב-3.49 שקלים. הוא הוסיף כי בסופר-פארם המחיר מגיע ל-8.90 שקלים ובבילו ל-10 שקלים.

"ירון, יש רק בעיה קטנה, זה לא המחיר", כתב קארה. בהמשך טען כי "מי שרוצה לטפל ביוקר המחיה צריך קודם כל לדעת כמה הדברים עולים, אחר כך להבין מה גרם להם לעלות כך, ורק אז לדעת מה צריך לעשות".

קארה לא הסתפק בוויכוח על מחיר המשקה ותקף את תפיסותיו הכלכליות של זליכה: "לא הייתי נותן למי שלא יודע כמה עולה קולה, גבינה צהובה ביצים וחלב לטפל במשהו שהוא לא מבין בו. במיוחד אחרי שהוא התנגד נחרצות לרפורמת החלב, בסלולאר והמלט הוא בכלל ייצג טייקונים נגד הציבור, כשהוא עובד עבורם בתשלום. נגדנו".

הוא עקץ וכתב: "לזליכה יש הסבר מוכן לכל דבר 'הון שלטון, מונופולים, בעלי הון, ערוץ 12'. כל מה שפופולרי להגיד באותו רגע".

הוא הוסיף: "לשאר הקשקושים שלו באמת כבר אי אפשר להתייחס. יש רק נקודה אחת שהוא פתאום השתנה, זה לא הופיע לדעתי במצע של מרצ שהוא כתב, גם לא אצל שלי יחימוביץ', זליכה פתאום תומך גדול ביבוא חופשי, אחרי שהוא התנגד לא מזמן לרפורמת החלב עם טענות הזויות".

את דבריו חתם: "אולי משהו השתנה כי מי ששילם לו בעבר כנראה לא מצליח להביא להביא קולות בקלפי. מה לעשות, כנראה שהמטרה היא לא להוריד מחירים אלא לקבל סידור עבודה בכנסת. מהשיט הזה כבר יש לנו מספיק".