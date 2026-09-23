רשות שוויון ההזדמנויות בעבודה בארצות הברית יוצאת למאבק משפטי נגד ענקית הגלידות "בלו בל", בעקבות פרשת פיטורים מעוררת מחלוקת במפעל החברה באלבמה.

בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי נטען כי החברה התנכלה לטכנאי יהודי וסיימה את עבודתו רק משום שעמד על זכותו לשמור על זקנו מטעמי דת.

במוקד ההליך עומד גארי בלאקשיר, ששימש כטכנאי במתקן הייצור בעיר סילקוגה ופוטר מתפקידו במרץ 2025.

ההתנגשות מול ההנהלה החלה כאשר מהחברה דרשו ממנו להסיר את זקנו כתנאי להרכבת מסכת נשימה תקנית.

בלאקשיר הסביר כי הדבר מנוגד לאמונתו וביקש התאמה חלופית. בעוד שלטענתו חבריו לעבודה בעלי הזקנים הורשו להמשיך בתפקידם עם מסכה, ועבורו החלו להזמין ציוד חלופי תוך כדי העברתו הזמנית לתפקיד שאינו דורש זאת - החברה החליטה לסיים את העסקתו עוד בטרם הגיע הציוד המותאם.בלו בבב

בניסיון להציג עילה לגיטימית לפיטורים, טענה הנהלת החברה כי בלאקשיר ביצע עבירת משמעת של "גניבת זמן" לאחר שעזב פעמיים את אזור העבודה ללא אישור - פעם אחת כדי להביא אוכל לעמיתיו ופעם שנייה כדי למסור מזון לבנו.

ברשות הממשלתית לשוויון תעסוקתי דוחים את ההסבר הזה בתוקף ומדגישים כי מדובר בתירוץ מלאכותי, שכן עובדים אחרים בחברה לא פוטרו מעולם בגין התנהלות דומה. עוד עלה כי הממונה הישיר על בלאקשיר נהג לחקור אותו פעם אחר פעם על אורח חייו ואמונותיו האישיות.

כעת, הרשות דורשת מבית המשפט להורות על השבתו המיידית של בלאקשיר למקום עבודתו, פסיקת פיצויים כספיים נרחבים בגין נזק ממוני ועוגמת נפש, תשלום שכר רטרואקטיבי בתוספת ריבית, וחיוב החברה להטמיע נהלים מחמירים למניעת אפליה דתית בעתיד.

בכירי הרשות הבהירו כי חופש הדת במקום העבודה הוא ערך עליון שאין להתפשר עליו, וכי החוק הפדרלי לא יעבור לסדר היום על ענישה של עובדים המבקשים התאמות דתיות לגיטימיות.