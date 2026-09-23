למען אחיי - אהרן רזאל & יהורם גאון | Lema'an Achai - Aaron Razel & Yehoram Gaon

אהרון רזאל ויהורם גאון משיקים שיר משותף חדש, "למען אחיי", שנולד מתוך הודעה שקיבל רזאל ובה קריאה להמשיך וללוות את מי שנושאים את השלכות המלחמה גם לאחר סיומה.

תחילתו של השיר בטיול של רזאל עם אשתו. כשהגיטרה בידו, קיבל לסלולרי הודעה שנשלחה ככל הנראה לרשימת תפוצה גדולה ובה בקשה שלא לשכוח את המעגלים הרבים שעדיין נמצאים עמוק בתוך ההתמודדות.

"לא נשכח ולא נניח לכולם, עד שיקבל את כל האהבה שלנו, עד שניתן להם את כל מה שאפשר", נכתב בהודעה.

הטקסט עורר ברזאל השראה והוא החל להלחין את השיר כבר במהלך הטיול. בהמשך חבר לאבי אוחיון, שהשתתף בכתיבת המילים. רזאל הלחין את השיר וגם אחראי על העיבוד וההפקה המוזיקלית.

"אני מרגיש שהשיר מאד מדבר את התקופה, את הימים שהפכו רגישים כל כך בתקופה של חודש אוקטובר", מספר רזאל. "השיר הזה מוקדש כולו לכל מי שנתן ונותן את כל מה שאפשר למען עם ישראל".

לדבריו, השיר נועד להעביר מסר של ערבות הדדית: "יש כאן קריאה חזקה לסולידריות ואכפתיות, ואני תפילה שהניגון הזה יחבק את הלבבות ויזכיר לנו את הכוח שבביחד שלנו. וכמובן שזה כבוד גדול עבורי שיהורם גאון הסכים לבצע איתי את השיר".

גאון סיפר כי התחבר לשיר כבר כשנחשף למילים וללחן: "כשאהרון פנה אלי עם השיר, קראתי את המילים ושמעתי את הלחן, התרגשתי, הרגשתי שהוא מאד מדבר אליי ואל הלב של כולנו".

הוא הוסיף כי ראה בו קריאה לאחדות ולליווי המשפחות שנפגעו: "לקריאה לאחדות, לקריאה לשיקום החברה הישראלית ולחיבוק כל המשפחות שאיבדו את היקר להם מכל. אין לנו מקום אחר, אין לנו בית אחר ואין לנו חברה אחרת. יש לנו את עצמנו ואת האחים והאחיות שלנו".