שוק ארבעת המינים בשכונת גאולה בירושלים

ההכנות לחג הסוכות מגיעות לשיאן בשוק ארבעת המינים בשכונת גאולה בירושלים, שמושך אליו קונים מכל גווני הציבור בחיפוש אחר אתרוגים, לולבים ושאר מיני החג.

ערוץ 7 ביקר בשוק ערב החג, שוחח עם בעלי הדוכנים והמבקרים ופגש במקום גם את המוזיקאי אהרן רזאל, שהצטרף לאווירה ובחר לשיר.

בדוכני האתרוגים מספרים על עבודה שנמשכת לאורך השנה ומתנקזת לתקופה קצרה ואינטנסיבית לפני סוכות.

הסוחרים מציעים מבחר גדול של אתרוגים, החל מאפשרויות פשוטות ונגישות יותר ועד אתרוגים המיועדים למי שמבקשים להדר במיוחד במצווה.

באחד הדוכנים מוצעים יותר מאלף אתרוגים, כאשר כל פרי נבדק ומטופל בנפרד. לצד האתרוגים במחירים השווים לכל נפש, ניתן למצוא גם אתרוגים מובחרים שמחירם מתחיל בכאלף שקלים.

גם בגזרת הלולבים מדווחים הסוחרים על היצע גדול ועל ביקוש מצד הקונים. לדבריהם, השנה ניתן למצוא לולבים ברמה גבוהה ובדרגות הידור שונות, כאשר רבים מהמבקרים משקיעים זמן בבחירה ומחפשים את הלולב המתאים עבורם.