מועצת בנימין חנכה הבוקר (רביעי) את היישוב החדש "מצוקי ארץ" במזרח בנימין, על שדרת כביש אלון בין רימונים לכוכב השחר. הטקס נערך ימים ספורים לאחר הפיגוע בבנימין שבו נרצח נתנאל שקרון.

מצוקי ארץ הוא אחד מ-13 היישובים החדשים בבנימין שאושרו בהחלטת הקבינט ומקודמים בימים אלה על ידי המועצה.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', שהוביל את הסדרת היישוב, השתתף בטקס והציג את היקף מהלכי ההתיישבות שקודמו במהלך הקדנציה.

"חנוכת היישוב היום מצטרפת אל 104 יישובים חדשים שהקמנו ביהודה ושומרון, מתוכם 30 רק בבנימין. מתחילת הקדנציה אישרנו ביו"ש 60,000 יחידות דיור, מתוכן 15,000 בבנימין", אמר.

לדבריו, "30,250 דונם של אדמות מדינה הוכרזו, והקמנו 160 חוות חקלאיות כדי לחזק את אחיזתנו בשטח ששומר על כמיליון דונם של אדמות מדינה".

סמוטריץ' הוסיף: "אנו משקיעים תקציבים רבים במרכיבי ביטחון, מבני ציבור ותשתיות, מעודדים ומתקצבים חקלאות ומרעה ומכינים את הקרקע למיליון מתיישבים. אני מודה לראש המועצה ישראל גנץ ולאנשי מנהלת ההתיישבות על הובלת המהלך החשוב".

בהמשך דבריו עבר סמוטריץ' מהקמת היישוב למערכת הבחירות ותקף את יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן על הצעתו בנוגע למעורבות ירדנית באזור.

"אנחנו אמנם נמצאים בחגיגה של הקמת ישוב חדש. אבל בכנות אני מוטרד מאוד. ליברמן מדבר על כך שמי שישלוט בטחונית על השטח שאנחנו נמצאים בו כעת אלה ליגיונות ירדנים. זה נשמע מופרך אבל זו אמת לאמיתה", אמר סמוטריץ'.

הוא הוסיף: "זה איבוד העשתונות הערכי של מי שפעם היו חלק מהמחנה הלאומי אך בחרו בשנאה על פני עשיה. כדי לעשות צריך הרבה זמן, ניסיון, השקעה, כדי להרוס צריך הנחיה קצרה".

סמוטריץ' חתם בקריאה פוליטית לקראת הבחירות: "לכן, כולנו צריכים לעבוד קשה מאוד בחודש וחצי הקרובים, כדי שהימין ינצח בבחירות".