צה"ל חיסל בחאן יונס את מחמד אבו עלואן, ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. כך הודיעו היום ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

בהודעה משותפת שפרסמו השניים נמסר כי החיסול בוצע היום (רביעי). נתניהו וכ"ץ שיבחו את צה"ל ואת שב"כ "על הפעולה המדויקת ועל הפעילות התקיפה לסיכול אויבינו".

ראש הממשלה ושר הביטחון הדגישו כי הפעילות נגד בכירי חמאס ומערכי הארגון תימשך. "אנחנו ממשיכים לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו, לפגוע במקורות המימון שלו ולהשמיד את תשתיות הטרור", מסרו.

נתניהו וכ"ץ חתמו את הודעתם בהצהרה: "לא נאפשר לחמאס לשקם את כוחו ולא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה".