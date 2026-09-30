קבלנים מצרים נכנסו אתמול לשטח במזרח רפיח והחלו בעבודות מדידה הנדסיות לקראת הקמת שכונת "רפיח הירוקה", כך דווח הבוקר בגלי צה"ל.

על פי הדיווח, הקבלנים פעלו במשך כמה שעות בשטח שנמצא בתוך הקו הצהוב, כהכנה לעבודות התשתית ולעלייה לקרקע.

כניסתם נעשתה באישור ובתיאום של פיקוד הדרום, בליווי כוחות צה"ל ותחת פיקוח של כלי טיס מהאוויר.

המהלך מקודם על רקע אמירותיהם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ שלפיהן לא יקודמו מהלכי שיקום ברצועת עזה ללא פירוק חמאס מנשקו.

לפי הדיווח, הדרג המדיני בישראל אישר את קידום המהלכים להקמת "רפיח הירוקה", שצפויה לקום בחודשים הקרובים במזרח רפיח.

השכונה מיועדת לכמה עשרות אלפי תושבי הרצועה, שאמורים להתגורר בשטח שאינו נמצא בשליטת חמאס ותחת שליטת הכוח הרב-לאומי.

פרויקט "רפיח הירוקה" ממומן ומנוהל בידי איחוד האמירויות. האישור לכניסת הקבלנים המצרים לשטח ניתן יום לאחר ביקורו של נתניהו באיחוד האמירויות.