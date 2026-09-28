כמעט שלוש שנים לאחר מתקפת 7 באוקטובר, חמאס אמנם נפגע קשות במהלך המלחמה, אך ממשיך להחזיק בעשרות אלפי חמושים, לתחזק תשתיות תת-קרקעיות ולשמר יכולות לייצור ולהשגת אמצעי לחימה, כך לפי דיווח של אוהד חמו, הכתב לענייני פלסטינים בחדשות 12.

לדברי חמו, מספר החמושים שנותרו בידי ארגון הטרור מוערך כיום בין 25 אלף ל-30 אלף. במסע הלוויה של מחבל שנערך שלשום ברצועה תועדו עשרות חמושים גלויי פנים, שחלק גדול מהם, ככל הנראה, משתייכים לחמאס.

לצד כוח האדם, על פי הדיווח, הארגון ממשיך לתחזק ואף לחזק תוואי מנהרות קיימים, בעיקר באזורים שמעבר לקו הצהוב.

במקביל, חמאס מפעיל מחרטות לייצור רקטות באזורים שבהם צה"ל לא תמרן ובתוך ריכוזי אוכלוסייה. בשלב זה הרקטות אינן משוגרות, בין היתר בשל החשש מתגובה ישראלית, אולם לפי הדיווח יכולת הייצור עדיין קיימת.

חמו דיווח עוד כי חמאס פועל לשימור עתודות הנשק שלו ואף מחלק בתקופה האחרונה כלי נשק לתושבים המזוהים עמו, שאינם בהכרח חברים רשמיים בארגון. ההערכה שהציג היא כי בדרך זו מנסה חמאס להשאיר נשק זמין בידי תומכיו גם אם יידרש בעתיד למסור את אמצעי הלחימה שברשותו.

ערוץ נוסף שבו משתמש הארגון, לפי הדיווח, הוא הברחת אמצעי לחימה באמצעות רחפנים ממצרים. בשלב זה אין אומדן להיקף ההברחות.

חמו סיכם כי התמונה המצטברת מצביעה על ארגון שנפגע באופן משמעותי אך לא נעלם, וממשיך להחזיק בכוח אדם, בתשתיות תת-קרקעיות, ביכולת ייצור מקומית ובערוצי התעצמות.

לדבריו, לצד הפעילות הצבאית המתמשכת של צה"ל והשב"כ, חסר מהלך מדיני שישלים את הלחץ הצבאי ויעצב את המציאות ברצועת עזה.