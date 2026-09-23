מסתערבי מג"ב איו"ש עצרו הלילה בכפר קליל מבוקש פעיל בפת"ח וחשוד בקידום פעילות טרור נגד כוחות הביטחון. בדיווח פלסטיני נטען כי העצור הוא מג'די עאמר, בכיר במנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני.

על פי הדיווח הפלסטיני, עאמר משמש בתפקיד בכיר במנגנון ודרגתו מקבילה לדרגת אלוף משנה.

במשטרה לא נקבו בשמו של העצור, אך מסרו כי הפעולה בוצעה בהכוונת שירות הביטחון הכללי בכפר קליל שבגזרת חטיבת שומרון.

"מסתערבי מג"ב איו"ש עצרו הלילה בהכוונת שב"כ בכפר קליל מבוקש פעיל בארגון הטרור פת"ח, שעל פי החשד פעל לקידום פעילות טרור נגד כוחות הביטחון", נמסר מהמשטרה.

לפי ההודעה, המסתערבים נכנסו לכפר באופן מסוערב והגיעו למתחם שבו שהה המבוקש. הכוחות כיתרו את המבנה והפעילו נוהל "סיר לחץ".

בתום הפעילות יצא המבוקש מהמבנה והסגיר את עצמו לידי הלוחמים. לאחר מעצרו הוא הועבר להמשך טיפול וחקירה בשירות הביטחון הכללי.