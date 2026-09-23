המשטרה הודיעה על פענוח רצח הישאם חוג'יראת בשפרעם בחודש שעבר, במסגרת הסכסוך בין ארגוני הפשיעה סוועאד וח'אלדי. נגד תושב ביר אלמכסור בן 24, חייל צה"ל, הוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום.

הרצח התרחש בשעות הבוקר המוקדמות של 12 באוגוסט. לפי המשטרה, בעת שחוג'יראת יצא מביתו, רכב שבו היו חשודים חסם את דרכו. החשוד ירה לעברו ונמלט מהמקום, וצוותי הרפואה שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו.

ראש להב 433, ניצב מני בנימין, הטיל את חקירת הרצח על היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית.

בהמשך אותו יום איתרו החוקרים רכב חשוד שננטש ביער סמוך לביר אלמכסור. במהלך פעילות במקום נעצר החשוד, לאחר שלפי המשטרה הגיע אל הרכב כשברשותו בקבוק בנזין. במשטרה חושדים כי התכוון להצית את הרכב.

לאחר כ-40 ימי מעצר הודיעו חוקרי יאחב"ל כי גיבשו תשתית ראייתית נגד החשוד בחשד למעורבות ברצח. הצהרת תובע הוגשה בעניינו לקראת הגשת כתב אישום על ידי פרקליטות חיפה.

הרצח התרחש כחלק מסכסוך שלפי המשטרה מתנהל בין ארגוני הפשיעה סוועאד וח'אלדי. כחודש וחצי קודם לכן, ב-1 ביולי, נרצח עלי סוועאד במסוף האוטובוסים. במהלך הימלטות החשודים מאותה זירה נורה ונפצע חוג'יראת, שנרצח בהמשך.

החשודים ברצח סוועאד נעצרו בידי חוקרי יאחב"ל, וב-10 באוגוסט הוגשה נגדם הצהרת תובע. יומיים לאחר מכן נרצח חוג'יראת.

לפי המשטרה, זהו מקרה הרצח השלישי שפוענח השנה בידי חוקרי יאחב"ל במסגרת הסכסוך בין שני ארגוני הפשיעה.

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, שיבח את חוקרי יאחב"ל על פענוח שלושת מקרי הרצח וציין כי המשטרה תמשיך במאבקה בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית.