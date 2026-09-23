כתבי אישום הוגשו נגד שני מחבלים משכם שלפי המשטרה ושירות הביטחון הכללי תכננו שורת פיגועים, ובהם התנקשות בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ וחטיפת חייל צה"ל.

השניים נעצרו במסגרת חקירה של יחידת הפח"ע בימ"ר ש"י ושב"כ. לפי כתב האישום, החל מסוף שנת 2023 הם פעלו יחד לקידום פעילות "צבאית", גייסו פעילים נוספים, ערכו אימוני ירי ודנו במתווים שונים לפגיעה באזרחים ישראלים ובכוחות הביטחון.

במהלך פעילותם, כך לפי כתב האישום, הצטיידו השניים במספר רב של כלי נשק, בהם רובי M-16 ו-M-4, קלצ'ניקוב, אקדחים, רובה ציד ותחמושת.

בחקירה עלה כי במהלך שנת 2024 החלו השניים לעסוק גם באפשרות לפגוע בשר בן גביר. לפי כתב האישום, לאחר שצפו בסרטון שבו נראה השר מגיע לזירת פיגוע, הציע אחד מהם לבצע "פיגוע משיכה" במטרה לגרום לבן גביר להגיע לזירה - ואז להתנקש בו.

בהמשך, על פי האישום, עלתה האפשרות לבצע את ההתנקשות באמצעות רחפן נפץ. אחד מהשניים אף ניסה להסתייע ברכישת חלקי רחפן מסין לצורך מימוש התוכנית.

החקירה חשפה, לטענת המשטרה ושב"כ, תוכניות נוספות לביצוע פיגועים באמצעות כלי רכב ורחפנים ממולכדים נגד ישראלים וכוחות הביטחון. לצד זאת עסקו השניים בתכנון פיגועי ירי ובחטיפת חיילי צה"ל.

מעצרם הוארך מעת לעת, ולאחר גיבוש התשתית הראייתית הגישה הפרקליטות הצבאית שומרון כתבי אישום נגדם. השניים נעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

בן גביר התייחס לחשיפת ניסיון ההתנקשות, ואמר כי מדובר בניסיון ה-11 לחסל אותו: "זו כבר הפעם ה- 11 שמנסים לחסל אותי, והקדוש ברוך הוא מצילני מידם!"

הוא הוסיף: "יש לי מסר לכל אותם אויבים: זה לא ירתיע אותי ולא יפחיד אותי. אמשיך להוביל מדיניות קשה בבתי הסוהר, אמשיך להוביל את מדיניות הריסת הבנייה הבלתי חוקית בנגב, ואמשיך לוודא שחוק עונש המוות שהעברנו מופעל ומיושם".

לסיום מסר: "הם חוששים ורועדים מהמחשבה שאהיה שר הביטחון, כי הם יודעים היטב: אצלי אין פשרות ואין הנחות. מה שאני אומר - אני עושה. רק בשבוע שעבר ביקרתי בבית הסוהר ופגשתי כמה מאלה שניסו לחסל אותי. ראיתי איך הם רועדים מפחד, איך הם אפילו לא מסוגלים להסתכל לי בעיניים. אותם מחבלים שרצו להפחיד אותי - הם רועדים מפחד היום. תודה לבורא עולם. תודה לשב"כ, למשטרת ישראל, לצה"ל וליחידת מגן ששומרים עליי".