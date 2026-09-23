יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי בין ההתיישבויות ביהודה ושומרון שלדעתו יש להוריד נכלל גם פרויקט החוות.

גולן נשאל בפודקאסט של יסמין לוקץ': "כשדיברת על ההתיישבויות שצריך להוריד, אתה מתכוון לפרויקט החוות?", והשיב בקצרה: "בין השאר".

לוקץ' ציינה כי להבנתה מדובר בפרויקט חוקי. גולן דחה את הדברים ואמר: "לא. ממש לא".

לדבריו, "זה שעכשיו שלושה חבר'ה מחליטים שהם מתיישבים באיזשהו מקום, גם אם זה על אדמות מדינה או על אדמות סקר, זה לא הופך את זה לחוקי".

בהמשך נשאל גולן אם פרויקט החוות אינו נעשה על פי החלטת ממשלה, והשיב: "לא".

השר בצלאל סמוטריץ', ממובילי פרויקט החוות, הגיב: "פשוט תקשיבו למה שהשמאל אומר. זוהי תכנית העבודה של ממשלת איזנקוט-גולן-ליברמן לפירוק מהפכת ההתיישבות שהובלתי בקדנציה האחרונה".

הוא פירט: "יאיר גולן יפרק את מפעל החוות, ואיזנקוט יעצור את הבנייה בשטחי E1 בין מעלה אדומים לירושלים בזמן שליברמן יעביר את השליטה הבטחונית שלנו ביו"ש לירדנים".

סמוטריץ' הזהיר: "זו תהיה ממשלת הפקרות מוחלטת, שתגרש יהודים מביתם ותביא להקמת מדינת טרור ערבית בלב ישראל. ימני אמיתי לא לוקח הפעם סיכון ובוחר רק במחנה הלאומי".