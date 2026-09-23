רמי לוי מספר על הדיסלקציה: "אני לא קורא ספרים, מקריאים לי"

רמי לוי חושף בראיון שישודר מחר בתוכנית "אסנהיים" ברשת 13 כי הוא מתמודד עם דיסלקציה, ומספר כיצד הקושי בקריאה ובכתיבה מלווה אותו בחיי היומיום.

"אני לא קורא ספרים, מקריאים לי", סיפר לוי. כשנשאל אם הסיבה לכך היא דיסלקציה, השיב בחיוב.

המראיין ביקש לדעת מי מקריא עבורו, ולוי השיב: "לפעמים אם אני רוצה איזה משהו, אני אומר לאשתי תקריאי לי, או למי שנמצא לידי".

לוי הבהיר כי הוא מסוגל לקרוא טקסטים קצרים יותר. "כתבות בעיתון אני יודע לקרוא", אמר, והסביר שהקושי מתעורר בעיקר כאשר מדובר ב"דברים שזה יותר מדי ארוך".