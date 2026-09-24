תושב מדינת מסצ'וסטס שבארצות הברית נדון לתשע שנים ו-11 חודשי מאסר בפועל, לאחר שהודה בשיגור איומים בשורה של פוסטים אנטישמיים ברשתות החברתיות נגד נבחר הציבור היהודי רנדי פיין, רפובליקני מפלורידה, ונגד בניו הצעירים.

לפי דיווחים בתקשורת המקומית, השופטת המחוזית גזרה על הנאשם, אדווין גררו בן ה-26, גם קנס בסך 15 אלף דולר.

ממשרד התובע הפדרלי במחוז המרכזי של פלורידה נמסר כי גררו השתמש ברשת החברתית X במהלך כמה ימים באוגוסט 2024 כדי לשלוח איומים מעבר לגבולות המדינה נגד פיין, שכיהן באותה עת בבית הנבחרים של פלורידה.

הפוסטים שפרסם כללו תמונה של כלי ירייה ותמונה של אדם מת עם פגיעת ראש קשה. החוקרים קישרו את הפוסטים לכתובת IP בספרד שיוחסה לגררו, אשר תכנן לנסוע למחוז ברווארד. לאחר שובו לארצות הברית הודה גררו בפרסום ההודעות, ובחיפוש בטלפון הנייד שלו נחשפה היסטוריית חיפוש בעלת אופי אנטישמי ואנטי-ישראלי.

גררו נעצר באוגוסט 2024 על ידי סוכני רשות אכיפת החוק של פלורידה, לאחר שעוכב בנמל התעופה הבינלאומי לוגאן שבבוסטון. ב-23 במרץ הוא הודה באשמה של משלוח איומים לפגיעה באדם אחר מעבר לגבולות המדינה, ובנוסף עומדים נגדו שמונה אישומים פליליים במחוז ברווארד. כתב אישום פדרלי שהוגש נגדו באוקטובר 2025 האשים אותו בשני סעיפים של משלוח איומים בין-מדינתיים.

זהו המקרה השני של איומים נגד פיין. בחודש אוגוסט עצר ה-FBI צעיר בן 26 ממדינת אוהיו, לאחר שעל פי החשד שלח איום ברצח נגד פיין ובני משפחתו, וקרא במקביל גם למותו של הנשיא דונלד טראמפ.

משרד המשפטים הגדיר את ההודעה כ"איום ממשי". לפי עותק שהגיע לידי רשת פוקס ניוז, החשוד כיוון לכאורה גידופים אנטישמיים כלפי פיין וקרוביו, איים לשרוף את ביתם והשמיע איומים מפורשים נגד פיין. ההודעה הסתיימה במילים: "מוות לרנדי פיין ומוות לדונלד טראמפ".