צה"ל מפרסם הבוקר (חמישי), כמעט שלוש שנים לאחר מתקפת 7 באוקטובר, את תחקיר הקרב במרחב מוצבי פגה וסחף. הממצאים מצביעים על כך שהכוחות במוצב פגה לא היו ערוכים למשימת ההגנה בבוקר המתקפה, ולא הצליחו למנוע את כיבוש המוצב ואת חדירת המחבלים לקיבוץ בארי. על פי התחקיר, בתקופה שקדמה למלחמה התמקדו האימונים וההיערכות במוצב - שיועד מלכתחילה להיות מוצב קרבי ממוגן - בעיקר בהפרות סדר סמוך לגדר הגבול.

לפי הנתונים שנחשפו, בין 60 ל-80 מחבלים תקפו את מרחב המוצב בשלושה עד ארבעה גלים, ובכל הגזרה הגדודית אותרו 11 נתיבי חדירה. במהלך הקרב נפלו 18 לוחמים ומפקדים, 22 נפצעו ושני חללים נחטפו לרצועת עזה.

בבוקר האירוע שהתה במוצב פלוגה מגדוד 13 של חטיבת גולני, לצד מחלקת טנקים, צוות מרגמות וכלים ממוגנים. ב-06:29, דקות ספורות לאחר תחילת מטח הרקטות, נפגעו הטנקים שהיו בין היעדים הראשונים שהותקפו. סמל שי לוינסון, מפקד אחד הטנקים, חיסל כעשרה מחבלים בטרם נהרג, וגופתו נחטפה לעזה. בסביבות השעה 07:00 חדרו המחבלים לתוך המוצב. מפקד מחלקה לקח את הפיקוד וניהל את ההגנה במשך שעות, עד שנפל יחד עם לוחם נוסף בעת חיפוי על תנועת הכוח.

בהמשך הלחימה התרכזו הלוחמים והפצועים בחדר האוכל הממוגן, אותו כיתרו המחבלים. בשעות הצהריים הציתו המחבלים מזרנים כדי לחנוק את השוהים במבנה בעשן. חמישה לוחמים שיצאו מחדר האוכל כדי לחתור למגע נפלו בקרב. כוחות החילוץ הגיעו לזירה רק לאחר השעה 16:00, לאחר שהמחבלים כבר עזבו את המקום.

התחקיר קובע כי במוצב לא בוצעו מספיק תרגולות למענה מול פשיטה רחבה, וכן נרשם מחסור באמצעי לחימה בסיסיים כמו מא"גים ומקלעים. קצין בכיר שהיה מעורב בתחקיר ציין כי הכוח לא הוכן לתרחיש של התקפה בהיקף כזה על המוצב. מהממצאים עולה כי חמאס פעל באופן מדורג: תחילה תקף את הטנקים, לאחר מכן את מערך התצפיות, ולבסוף את מתחם המרגמות והמוצב עצמו - מה שביטל בשעות הראשונות חלק ניכר מיכולות האיסוף, האש וההגנה בגזרה.

בנוסף, הסיוע האווירי במהלך הקרב היה מוגבל. חיל האוויר ביצע שלוש תקיפות באזור, אך רק באחת מהן חוסלו מחבלים, כתוצאה מפערים בתיאום, בהבנת תמונת המצב ובקשר מול הלוחמים בשטח. נפילת שדרת הפיקוד במוצב, לצד אי-יכולתו של מפקד הפלוגה להגיע לגזרה, פגעו באופן קשה בניהול הקרב. צוות התחקיר סיכם כי על אף ההפתעה והנחיתות המספרית, מצופה היה מהכוחות להגיע לתוצאה אחרת ולהכריע את המחבלים.