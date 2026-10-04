רומי גונן חושפת: סרטון החטיפה שלי לעזה | בלעדי

שורדת השבי רומי גונן חשפה היום (ראשון) לראשונה את סרטון חטיפתה לעזה, ותיארה את התחושות הקשות שמלוות אותה בזמן הצפייה בתיעוד.

את הסרטון היא חשפה בפודקאסט "החיים החדשים של רומי גונן". בתיעוד היא נראית שוכבת בטנדר שבו הובלה לעזה ושחזרה את רגעי האימה.

"אני שוכבת שם, השמש ממש מקרינה עליי, השיער שלי נושב ברוח, וזה מה שקורה בתוך האוטו. לראות אותי שוכבת שם ככה, חיה, זה כבר לא תמונה שהייתה לי, זה ממש משהו חי, שנושם, וזה מטורף", סיפרה.

גונן תיארה את הפחד והכאב שחוותה במהלך הנסיעה: "כל מה שהרגשתי ברגעים באוטו, זה שאני ממש מפחדת כבר בשלב הזה, ממש. כאבה לי היד, צרחו שם מלא שטויות, הרביצו לי, אבל כאילו כל מה שעובר לי בראש, זה הכאב, הוא לא שחרר אותי".

לקראת סוף התיעוד הבחינה גונן ברגע שבו היא פוקחת את עיניה: "משהו גם ברגע הזה שאני רואה את הפתיחת עיניים, כן נותן לי את האישור שהייתי שם בהכרה".

לדבריה, רגעי החטיפה ממשיכים ללוות אותה: "אני קמה עם זה בבוקר, אני הולכת לישון עם זה בלילה, זה בחלומות שלי".