הרמטכ"ל אייל זמיר העניק היום (ראשון) תעודת הערכה לרנ"ג ו' מיחידה 8200, שהתריעה לפני טבח 7 באוקטובר כי חמאס ערוך למתקפת פתע נרחבת.

התעודה הוענקה במהלך טקס הצגת הלקחים שהופקו בצה"ל מאירועי 7 באוקטובר.

"היה לי חשוב להזמין לכאן את רנ"ג ו'. ו' היא דוגמה מובהקת לאומץ לב מחשבתי ולמקצועיות", אמר זמיר בטקס.

הרמטכ"ל התייחס גם לתרבות הארגונית בצה"ל ולצורך לאפשר השמעת עמדות ביקורתיות בתוך המערכת.

"בתרבות הארגונית שלנו אסור לאפשר שיח מרצה, עריצות מחשבתית או דיכוי של חשיבה ביקורתית", אמר. "עלינו כמפקדים לוודא שאנו דורשים מאנשינו חופש הבעת דעה כמרכיב חיוני בתרבות המבצעית שלנו ובמסגרות שלנו".

שמה של ו' הפך לאחד המרכזיים בשאלת ההתרעות שקדמו ל-7 באוקטובר, לאחר שנחשפו התכתבויות פנימיות שבהן ניסתה להתריע מפני היערכות חמאס למתקפה רחבת היקף.

בחודשים שקדמו לטבח ניתחה ו', אשת קבע ותיקה שהתמחתה בזירת חמאס, מידע מודיעיני שנאסף לאורך תקופה והשוותה אותו לפעילות שנצפתה בשטח. המסקנה שאליה הגיעה הייתה חריגה בחומרתה: חמאס נערך למתקפה במספר מוקדים ובמתווה רחב משמעותית מזה שצה"ל הכיר ונערך אליו.

באחת ההתכתבויות, שנשלחה ב-6 ביולי תחת הכותרת "מוות בקיבוץ, ובכל מחיר", הצביעה ו' על אימון חריג שערכו שתי פלוגות נוח'בה בסוף חודש מאי, בנוכחות בכירים בחמאס. האימון הממושך כלל שימוש בג'יפים ובאופנועים ותרגול של הפלת כלי טיס.

אלא שהפרט הבולט ביותר היה תרגול השתלטות על יישוב ישראלי. מחבלי חמאס תרגלו חדירה לקיבוץ מדומה, השתלטות עליו ואף הנפת דגלי הארגון על בית הכנסת ועל מבנה המזכירות. במקביל תורגל גם תרחיש של תקיפת בסיס צבאי, שבמסגרתו ניתנה למחבלים הוראה להרוג את אנשי הצוות במקום.

ההתכתבויות, שנחשפו לאחר הטבח, הפכו את התרעותיה של ו' לאחד הסמלים הבולטים של סימני האזהרה שהיו בידי מערכת הביטחון לפני 7 באוקטובר - ושל השאלות הקשות סביב האופן שבו נותחו וטופלו.