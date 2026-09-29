היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן הודיעו לבית המשפט העליון הבוקר (שלישי) כי הם תומכים בפסילתו של יו"ר בל"ד ח"כ סמי אבו שחאדה מלהתמודד לכנסת הבאה.

"יש לאשר את פסילתו של המועמד לכנסת סמי אבו שחאדה בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו", כתבו השניים.

הם הוסיפו "המאמר שפרסם אבו שחאדה ביום 8.10.23 - יממה לאחר פתיחת מתקפת הטרור הרצחנית, ובעודה מתנהלת, מבטא תפיסה של תמיכה במאבקו המזוין של ארגון הטרור חמאס נגד מדינת ישראל. התנהגותו של שחאדה ניצבת בליבת עילת הפסילה הקבועה בחוק יסוד: הכנסת".

"ההסברים שנתן שחאדה בדיעבד לאמירות הקשות שנכללו במאמר שפרסם ביום 8.10, לראיות נוספות שהוצגו ולהתנהלותו הכוללת מיתממים, חלקיים ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו", סיכמו השניים.

מוקדם יותר הגישו עורכי הדין של מפלגת עוצמה יהודית, זאב וולף ודוד בבלי, לבית המשפט העליון בקשה חריגה להוספת ראיות חדשות לדיון בנושא אבו שחאדה.

הבקשה המשפטית מוגשת לקראת הדיון המכריע בנושא ביום חמישי. עורכי הדין מציינים כי בעקבות טענותיו והכחשותיו של אבו שחאדה בפני ועדת הבחירות המרכזית, בוצע חיפוש מעמיק ואותרו ראיות נוספות "המוכיחות מעל לכל ספק כי הוא שיקר לוועדה והמשיך להביע תמיכה בחמאס לאורך כל המלחמה".

בין הראיות החדשות שצורפו לבקשה גם סרטון מהרשתות החברתיות שהועלה שלושה ימים בלבד לאחר הטבח, ובו מתייחס אבו שחאדה לאירועי ה-7 באוקטובר כאל "סוגיה פלסטינית שעברה אירוע פוליטי-אסטרטגי משמעותי, אירוע פוליטי גדול מאוד". בסרטון הוא תוקף בחריפות את ישראל ואינו מגנה את הטבח או את מאות החיילים והאזרחים שנרצחו, אלא משבח את "השהידים".

עוד מבקשים בעוצמה יהודית לצרף תיעוד מתוך עצרת הפתיחה של ועידת המפלגה שפורסם בחשבונותיו, שבו הוא מלגלג על הציבור הישראלי ואומר: "הם אכלו לנו את הראש על השבעה באוקטובר. ההיסטוריה לא התחילה שם ומדובר בתוצאה ישירה של 'הפשעים היומיומיים' נגד תושבי עזה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מסר: "אפילו היועמ"שית ופרקליט המדינה לא יכולים להתכחש לראיות שהבאנו נגד סאמי אבו שחאדה, והמליצו לבג"ץ לקבל את בקשת עוצמה יהודית ולפסול אותו מהתמודדות לכנסת. רק חבל שבמקום שהיועמ"שית ואנשיה יאספו את החומרים נגד מי שתומך באויבינו, מי שעשה את העבודה היה עו"ד דוד בבלי, מקום 11 ברשימת עוצמה יהודית, שאסף וריכז את החומרים שהובילו לעמדה הזו".