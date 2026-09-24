מה יקרה אם לקראת הבחירות יתברר שלמפלגות גוש השינוי אין דרך להקים ממשלה בלי להישען על מפלגות ערביות? שאלה זו נכללה בסקר שנערך השבוע על ידי מכון מסקר-רבדים, במסגרת ברומטר הבחירות של ערוץ 7.

הממצאים מעלים הבדלים ניכרים בקרב תומכי מפלגות גוש השינוי, כאשר לצורך העניין נבדקה גם עמדתם של מפלגת המילואימניקים-כלכלית של הנדל וזליכה. ההתנגדות לשותפות עם המפלגות הערביות רחבה במיוחד אצל תומכי ליברמן, גנץ, הנדל וזליכה; גם בקרב תומכי ישר ובנט היא נפוצה, אם כי במידה פחותה; ואילו בקרב תומכי הדמוקרטים רוב גדול תומך בשותפות עם רע"ם, ושיעור ניכר גם בשותפות עם הרשימה הערבית המשותפת. ההבדלים בעמדות מתבטאים גם בנכונות לשקול שינוי בהצבעה.

ליברמן והנדל-זליכה: התנגדות רחבה לשותפות ואף נכונות מסוימת לשנות הצבעה

בקרב תומכי המפלגות ישראל ביתנו והמילואימניקים-הכלכלית ההתנגדות לשותפות עם הרשימה המשותפת הינה כמעט מוחלטת, כ97%. שותפות עם רע"ם נתקלת גם היא בהתנגדות רחבה אך מעט נמוכה יותר, של קרוב ל-80%. חלק ניכר אף יעדיפו בחירות חוזרות על פני שותפות כזו (כ-29% ביחס לשותפות עם רע"ם, וכ-62% ביחס לשותפות עם הרשימה המשותפת), כלומר מדובר בקו אדום של ממש אצל חלק משמעותי מאוד מהמצביעים.

הנתון המעניין עוד יותר מתייחס לתרחיש שבו יתחוור ערב הבחירות שלא ניתן להקים ממשלת שינוי ללא הישענות על המפלגות הערביות. בתרחיש זה, חלק ניכר מהמצביעים הללו כבר אינו בטוח שיישאר במסלול ההצבעה הנוכחי, אלא ישקול להצביע למפלגה בגוש אחר, לא להצביע או פשוט אינו יודע כיצד ינהג בתרחיש זה. בקרב תומכי ליברמן מדובר על כ-16%, ובקרב תומכי הנדל־זליכה השיעור גבוה אף יותר, ועומד על 24%. במילים אחרות, הסיטואציה יכולה להציב בפני כחמישית מתומכי המפלגות הללו התלבטות משמעותית בשאלה כיצד לנהוג.

הדמוקרטים: תמונת ראי

בצד השני של המפה נמצאים תומכי הדמוקרטים בראשות יאיר גולן. 78% מהם תומכים בשותפות קואליציונית עם רע"ם ורק כ־18% מתנגדים לה. ביחס לרשימה המשותפת העמדות חלוקות יותר, ו-45% מתנגדים לשותפות עמה, אך רק מעטים מאוד יעדיפו בחירות חוזרות על פני שותפות כזו.

הפער ניכר גם כאשר עוברים מן העמדה העקרונית לשאלת ההתנהגות בקלפי. בקרב תומכי הדמוקרטים לא נרשמו משיבים ששוקלים לשנות את הצבעתם במידה ויתברר סמוך לבחירות שאין אפשרות לגוש השינוי להרכיב ממשלה ללא המפלגות הערביות.

למעשה, דפוסים אלו תואמים את הצהרות ראשי המפלגות: בעוד שליברמן והנדל הודיעו באופן נחרץ שלא ישבו בשום אופן עם המפלגות הערביות, כולל רע"ם, הרי שיאיר גולן הצהיר מספר פעמים שהדרך להרכיב ממשלה עוברת דרך שותפות עם המפלגות הערביות.

באמצע: תומכי ישר ובנט

בין שתי הקבוצות נמצאים תומכי ישר של גדי אייזנקוט וטרופר, ותומכי בנט. בשתי הקבוצות, ההתנגדות לשותפות עם הרשימה המשותפת בשתי הקבוצות מתקרבת ל-90%, וההתנגדות ביחס לרע"ם היא כ-66%. כמו כן, מעט יותר ממחצית המשיבים יעדיפו בחירות חוזרות על פני שותפות עם הרשימה המשותפת.

אם יתברר שאין דרך להקים ממשלת שינוי ללא המפלגות הערביות, באזור 5% מתומכי מפלגות אלו ישקלו מפלגה בגוש אחר או לא להצביע, ושיעור דומה אינם יודעים כיצד ינהגו - בסה"כ כ-10% ישקלו לשנות את הצבעתם. מעניין לציין שבשתי המפלגות נרשמו שיעורים דומים מאוד בכל הפרמטרים שנבדקו.

כלומר, מפלגות אלו ממוקמות באמצע בין שתי קצוות גוש השינוי: ההתנגדות לשותפות רחבה בשתי הקבוצות ומתקרבת להתנגדות שקיימת אצל תומכי ליברמן והנדל , ואילו הנכונות לשינוי בדפוס ההצבעה נמצאת באמצע בין שני הקצוות.

האפשרויות החלופיות הבולטות: וינטר ואי-הצבעה

בשאלה נוספת בסקר נשאלו כלל המשיבים מהי עדיפות ההצבעה השנייה שלהם, במידה ואינם בטוחים בהצבעתם הראשונה. בקרב אלו שדיווחו שהם עשויים לשנות את דפוס הצבעתם (במידה ויתברר שאין לגוש השינוי אפשרות להרכיב ממשלה ללא המפלגות הערביות), האפשרויות החלופיות הנפוצות הן מפלגתו של עופר וינטר או פשוט אי־הצבעה.

ממצא מעניין נוסף שעלה בסקר הוא שבקרב תומכי גוש השינוי, כ-7% מבין אלו שמעדיפים בחירות חוזרות על פני הקמת ממשלה בשיתוף מפלגה ערבית שוקלים לתמוך במפלגתו של וינטר כעדיפות שניה. לעומת זאת, בקרב אלו שמוכנים להתפשר על הקמת ממשלה בשיתוף מפלגה ערבית, או שהם תומכים בכך מלכתחילה - מפלגתו של וינטר לא עלתה כלל כעדיפות שניה.

מבחן המנדטים: כ־5 מנדטים במרחב ההתלבטות

במונחי מנדטים, מצביעים בהיקף של כ-מנדט וחצי בגוש השינוי ישקלו הצבעה למפלגה בגוש אחר אם יתברר שאין אפשרות להקים ממשלה ללא המפלגות הערביות. מצביעים בהיקף של קרוב למנדט נוסף ישקלו שלא להצביע, ועוד כ־3 מנדטים אינם יודעים כיצד ינהגו. בסך הכול מדובר בפוטנציאל תזוזה של כ־5 מנדטים, שתרחיש זה יגרום להם לחשוב שוב לפני הצבעתם.

לסיום יש לציין שלפי כל הסקרים הנוכחיים, אין שום אפשרות לגוש השינוי להרכיב ממשלה ללא שותפות המפלגות הערביות. אם התמונה תישאר כך, ממצאי סקר זה מצביעים על פוטנציאל משמעותי לנדידת קולות - ואת התשובות המלאות נדע בעוד מעט יותר מחודש.