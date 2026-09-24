חזיר בסוכות: עמית סגל חושף תקרית מביכה (ערוץ משב)

העיתונאי עמית סגל שיתף בשני זיכרונות שונים מאוד מחג הסוכות - האחד משעשע מתקופת מגוריו בלונדון, והשני מהסיור שערך בכפר עזה לאחר טבח 7 באוקטובר.

בשיחה במסגרת תוכנית הספיישל "אושפיזין" של ערוץ "משב", מבית ארגון רבני צהר, סיפר סגל כי דווקא כשהתגורר מחוץ לישראל הרגיש צורך גדול יותר להקים סוכה ולציין את החג.

"כשאתה בארץ, זה כמו שפליישמן אמר, זה כאילו...יש גיל שזה כבר לא בשבילך", סיפר. "ואז אתה מגיע ללונדון ואתה רוצה... ואתה מרגיש שזה חסר, אז כל הישראלים הקימו סוכה".

הסוכה שהקימו הישראלים במעונות הסטודנטים הבין-לאומיים עוררה עניין בקרב השכנים, ואחת מהם החליטה להגיע עם מחווה משלה.

"ואז איזו סינית אחת כל כך התרגשה והביאה לנו כיבוד, והיה בו חזיר", סיפר סגל, וסיכם בקצרה: "קלאסיקה".

בהמשך השיחה עבר סגל לזיכרון אחר, שאותו הגדיר "קצת יותר עצוב". הוא חזר לסיור הראשון שערך בקיבוץ כפר עזה בשבועות שאחרי 7 באוקטובר ולמראה הסוכות שנותרו במקום.

"לראות את הסוכות עוד עומדות, ולהבין שבאמת החיים עצרו מלכת ועם החורים של הקליעים בסוכות... מי שהיה שם לא ישכח", אמר.

בתוכנית "אושפיזין", שתשודר במהלך חול המועד סוכות בערוץ "משב", משתתפים גם מוריה אסרף, מואב ורדי, איתמר פליישמן ואורלי וילנאי, והיא עוסקת בתקשורת ובשיח מכבד.