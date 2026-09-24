בית דין רבני חב"ד בישראל יצא נגד שילובו של יוסי גולדברגר ברשימת עוצמה יהודית לכנסת, שבועות לאחר שיו"ר המפלגה איתמר בן גביר הודיע כי העסקן החב"די ישוריין במקום התשיעי ברשימה.

במכתב שפרסם בית הדין הבהירו הרבנים כי המהלך לא קיבל את הסכמתם וכי הוא מנוגד, לשיטתם, לדרכה של חב"ד בכל הנוגע להזדהות פוליטית.

"הננו מבהירים, כי שילוב חסיד חב"ד ברשימת 'עוצמה יהודית' לכנסת, לא נעשה על דעתנו והינו בניגוד לדרך חסידות חב"ד בנושאים אלו", נכתב.

הרבנים התייחסו גם לאפשרות להבחין בין השתייכותו האישית של גולדברגר לחב"ד לבין פעילותו הפוליטית, וקבעו כי מבחינתם הבהרה שלפיה הוא אינו פועל בשם החסידות אינה מספקת.

"לדעתנו, כניסת חסיד חב"ד לרשימה פוליטית, נועדה לחבר את חב"ד למפלגה. הצהרה (מגורם כזה או אחר) שהמועמד אינו פועל בשם חב"ד, אינה מספיקה, והדבר גורם חילול שם חב"ד והטעיה והונאה של הציבור", כתבו.

בבית הדין ביקשו להדגיש כי עמדתם אינה נוגעת לעצם ההשתתפות בבחירות, אלא להזדהותה של חב"ד עם מפלגה מסוימת: "אנו שבים ומצהירים אשר חסידות חב"ד אינה מזדהה עם אף תנועה פוליטית ומתנערת מכל תמיכה מפלגתית, זאת מבלי לגרוע באחריות ובחובה להצביע. דרכו של הרבי שהתווה את פעילותה של חסידות חב"ד היא, הפצת היהדות והחסידות לכל חלקי העם מתוך אהבת ואחדות ישראל".

בתחילת החודש הודיע השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר כי גולדברגר ישובץ במקום התשיעי ברשימת המפלגה. השריון נועד, בין היתר, למשוך מצביעים מקרב חסידי חב"ד והציבור החרדי.

גולדברגר, בן 39, נשוי ואב לארבעה, הוא ממייסדי קהילת "גבעת ליובאוויטש" בכפר חב"ד ובלוד. בשנים האחרונות שימש כיועץ לשרים ולחברי כנסת, ובמסגרת תפקידיו פעל לקידום פרויקטים מול משרדי ממשלה ורשויות שונות.

עם ההודעה על הצטרפותו הציג בן גביר את גולדברגר כאיש שייצג את הציבור החרדי ברשימת עוצמה יהודית.

"יוסי הוא איש עשייה נמרץ, עם לב גדול, שמכיר היטב את הציבור החרדי ואת הצרכים שלו. הוא הוכיח במשך שנים שהוא יודע לפתוח דלתות, לעזור לאנשים ולהביא תוצאות", אמר בן גביר.

יו"ר עוצמה יהודית הוסיף אז: "אני שמח שהוא מצטרף לנבחרת שלנו ובטוח שיהיה נציג נאמן וחזק לציבור החרדי בכנסת הבאה".