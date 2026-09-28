הרב שמואל אליהו מברך את השר בן גביר צילום: ללא

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, והשר עמיחי אליהו השתתפו הבוקר בתפילת שחרית והלל של חול המועד בגיא בן הינום בירושלים, לצד אלפי מתפללים שהגיעו למקום.

במהלך התפילה בירך הרב שמואל אליהו, רבה של צפת ואביו של השר עמיחי אליהו, את השר בן גביר בברכת "מי שבירך".

הרב אליהו קרא לקהל לברך יחד עימו את השר בן גביר, "שיזכה לעשות כפל כפליים למען עם ישראל. ליישם את מלכות בן דוד, מלכות של קדושה. שנזכה לגאולה שלמה והצלחה גדולה מאוד".

התפילה התקיימה בגיא בן הינום במעמד מאות מתפללים, במסגרת תפילות חול המועד, כאשר השרים בן גביר ועמיחי אליהו השתתפו בתפילה לצד הציבור.

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