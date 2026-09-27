שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', מזהיר מפני התמודדות מפלגתו של עופר וינטר בבחירות שעלולה, לדעתו, לגרום נזק בלתי הפיך לגוש הימין.

"וינטר קצין עתיר זכויות, אדם טוב וראוי. מאוד רציתי שהוא יבוא איתנו. אבל בעיניי הוא הלך למהלך חסר אחריות. 99.9% שהוא לא עובר את אחוז החסימה. מי שמצביע לו זורק את קולו לפח, וזה מה שיעלה את השמאל לשלטון, יקים מדינה פלסטינית ויפגע בזהות היהודית של ישראל. זה מסכן את המדינה וזה אסון לביטחון. הם יפנו את היישובים והחוות שהקמנו. הם אומרים את זה", אמר סמוטריץ' בראיון לפודקאסט "120 ואחת" ב-ynet.

כשנשאל אם הוא קורא לוינטר לפרוש השיב: "לצערי אני לא חושב שהוא מקשיב. אז אני אומר לעם ישראל: תבינו מה עומד על כף המאזניים. לא מהמרים על ביטחון ישראל ועל עתידנו. עבדתי מאוד קשה לפני סגירת הרשימות כדי שכל המפלגות שמימין לליכוד ירוצו יחד. רציתי לרוץ עם וינטר ובן גביר לא כי אנחנו חושבים אותו דבר - זה בלוק טכני ונפרדים יום אחרי".

בנוגע לאפשרות של שילוב ערבים ציונים, כמו יוסף חדאד המשובץ ברשימתו של וינטר, הבהיר: "אין שום בעיה בעיניי. אנחנו לא נגד ערבים ציונים. יש לנו בעיה עם הדרוזים? הם אחים שלנו".

סמוטריץ' חזר והסביר את התנגדותו הנחרצת לשילוב רע"מ בקואליציה, גם כשהדבר הוטל על הפרק מצד בנימין נתניהו ב-2021: "עשיתי דוקטורט על התנועה האיסלאמית. זו שיטת ה'תקיה', ההסתרה, שבה אתה מחביא את המטרה האמיתית שלך וצובר כוח באמצעות פעולות אזרחיות לגיטימיות - חינוך, רווחה, תרבות, בריאות. וכשאתה צובר את הכוח, אתה משתמש בו כדי להשיג את המטרה שהיא השמדת מדינת ישראל".

הוא הדגיש כי לא ישב בממשלת אחדות עם "מחנה השינוי". "אני לא מפנה עורף לשותפים שלי. לא אהיה עלה תאנה בממשלה שתהנדס תודעה ותקרא לזה אחדות. אני חלק מהמחנה הלאומי, שיש לו מכנה משותף רחב של זהות יהודית, ציונות, אהבת הארץ, התיישבות ותפיסת ביטחון מסוימת. כל מי שמזדהה עם עולם הערכים הזה בוודאי מוזמן להצטרף".

אחד היעדים שמציב השר סמוטריץ' לקדנציה הבאה הוא טיפול ברשות הפלסטינית וניקוי יהודה ושומרון מטרוריסטים. "אני חושב שצריך לצאת למלחמה ביהודה ושומרון. לעשות שם מה שעשינו בעזה. לפרק את הרשות הפלסטינית שהיא רשות טרור. כבר עשינו את זה. יש שם שלושה מחנות פליטים ריקים שפינינו את האוכלוסייה לשם הגנתה וטיהרנו את כל הטרור. אני רוצה להרוג את כל המחבלים ולאסוף את כל הנשק. זה אומר שאני לא משחק בנדמה לי. צריך להגיד לצה"ל: כמו שפירקתם את חמאס בעזה, לא יהיו תשתיות טרור ביהודה ושומרון, לא מחבלים, לא נשק, לא מנהרות. ואם הופכים כלי רכב לכלי נשק ודורסים איתו כמו שקרה בשבוע שעבר - אז אתם לא תיסעו על הכבישים שלנו במכוניות".