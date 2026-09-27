האב השכול חגי לובר שיתף ברגע כואב נוסף בהתמודדות עם נפילת בנו יהונתן: אחרי כמעט שלוש שנים שבהן התקשה לבטל את מספר הטלפון שלו, הוא התקשר לשירות הלקוחות כדי לנתק את הקו.

לובר סיפר כי הגיע ל"סיום התקשרות" ושוחח עם נציג. "אני בקול צרוד: אני רוצה לבטל קו והוא שואל למה, ואני בקול חנוק אומר לו כי זה היה של הבן שלי שנהרג במלחמה", כתב.

לדבריו, הנציג הציע לבצע ניתוק זמני של הקו. לובר השיב: "אבל הבן שלי נהרג באופן סופי". כשהשיחה המשיכה לעסוק באפשרות הניתוק הזמני ובעלויות הכרוכות בו, לובר התקשה להמשיך וניתק.

לאחר שנשם לרגע, התקשר שוב. הפעם ענתה לו נציגה בשם פאטימה. כשהסביר לה כי הוא מבקש לנתק את הקו משום שבנו נהרג במלחמה, היא השיבה: "סליחה, אני משתתפת בצערך", וביטלה את הקו.

השיחה, לדבריו, לא הסתיימה שם. הנציגה שאלה אותו מתי נהרג בנו. "ואני אומר: לפני כמעט שלוש שנים, פשוט לא היה לי זמן לבטל והיא אומרת: אני מבינה. צריך לדאוג לך להחזר".

הנציגה ביקשה ממנו לשלוח תעודת פטירה, פנתה למנהל שלה וחזרה אליו עם תשובה: "אל תדאג זה יקח רק דקה".

את הפוסט חתם לובר בשלוש שורות קצרות שתיארו את משמעותו של הרגע עבורו: "ומנתקים. ומתנתקים. והקו מת".