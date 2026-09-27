מנהיג הציבור החרדי-ליטאי הרב משה הלל הירש הורה לגבש תוכנית עבודה מקיפה למציאת פתרונות למצוקת הדיור בציבור החרדי, שתכלול בין היתר בחינת מוקדי מגורים חדשים, הקמת תשתיות קהילתיות וגיבוש פתרונות להוזלת עלויות הבנייה. כך דווח באתר החרדי "בחדרי חרדים".

ההחלטה התקבלה במסגרת כינוס חירום מצומצם שנערך בביתו של הרב הירש בהשתתפות חברי ועדת הדיור הקהילתי.

במוקד הדיון עמדה מצוקתן של משפחות צעירות ואברכים המתקשים לרכוש דירה לנוכח המחירים והחסמים הרגולטוריים והכלכליים.

על פי הדיווח, הרב הירש ביקש לשנות את אופן הטיפול בסוגיה ולעבור ממענה למקרים נקודתיים לגיבוש תוכנית רחבה וארוכת טווח. הוועדה התבקשה למפות את צורכי הציבור, לזהות את החסמים המרכזיים ולהציג פתרונות שניתן יהיה לקדם בפועל.

ברקע המהלך עומדים גם שינויים במדיניות הממשלתית והמשפטית. לפי הדיווח, בין הקשיים נמצאת עמדת היועצת המשפטית לממשלה, שהגבילה או מנעה את זכאותם של עריקים להשתתף בתוכניות דיור ממשלתיות ובהן "מחיר מטרה" ו"מחיר למשתכן".

ועדת הדיור, שהוקמה בהכוונתם של הרב הירש וראש ישיבת חברון הרב דוד כהן, עוסקת בחודשים האחרונים בבחינת אפשרויות מגורים חדשות המותאמות לצורכיהן של קהילות חרדיות.

אחד הכיוונים הנבחנים הוא איתור ופיתוח מוקדי מגורים חדשים שיתאימו למשפחות ברוכות ילדים. לצד הדירות עצמן, התכנון אמור להביא בחשבון גם הקמת מעטפת קהילתית, לרבות מוסדות חינוך ובתי כנסת.

במקביל נבחנים פתרונות בתחום התכנון והכלכלה, במטרה להפחית את עלויות הדיור ולאפשר בנייה שתיתן מענה לצורכי הקהילות גם בטווח הארוך.

בהנחיית הרב הירש נדרשת כעת הוועדה לגבש סדרי עדיפויות ולוחות זמנים לביצוע, כחלק מהניסיון ליצור מענה מאורגן ורחב יותר למצוקת הדיור בציבור החרדי.