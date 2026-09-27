מספר בני אדם נעצרו הבוקר (ראשון) סמוך לבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה, בחשד לעבירות הקשורות לחומרי נפץ.

המעצר מגיע לאחר שבימים האחרונים הוגברה משמעותית האבטחה סביב הבסיס, המשמש את חיל האוויר האמריקני.

לפי דיווח ברשת "סקיי ניוז", משטרת גלוסטרשייר מסרה כי מומחי חבלה של הצבא הבריטי הוזעקו לאזור ובוחנים כמה כלי רכב. במקביל פונו תושבים המתגוררים בסביבה.

ברקע האירוע עומדים איומים שהשמיעו בעבר משמרות המהפכה כלפי בריטניה, שלפיהם בסיס פיירפורד עשוי להפוך למטרה אם מפציצים אמריקניים ימשיכו להמריא ממנו לתקיפות באיראן.

בימים האחרונים נרשמה סביב הבסיס נוכחות ביטחונית מוגברת. מחסומי דרכים הוצבו באזור, שוטרים חמושים הגבילו את הגישה למתחם ורכבי חירום הוצבו בסמוך.

בחיל האוויר האמריקני מסרו לרויטרס כי הם מודעים לדיווחים, אך נמנעו מלפרט על אמצעי ההגנה שננקטו בבסיס.

"אנו שומרים על דריכות וננקוט את הפעולות המתאימות כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של אנשי הצבא האמריקנים, האזרחים, הקבלנים ומשפחותיהם", מסר דובר חיל האוויר האמריקני.

פיירפורד, הממוקם סמוך לסווינדון, משמש בין היתר את מפקדת כנף הסיוע הקרבי ה-501 ואת טייסת בסיס חיל האוויר ה-420 של ארצות הברית.

לפי אתר היחידה, מדובר באתר פעילות קדמי מרכזי עבור מפציצים אמריקניים באירופה במסגרת פיקוד התקיפה הגלובלית של חיל האוויר האמריקני.